美股强力反弹 道指创史上最高单日涨幅

在24日遭遇史上最差圣诞节前交易日表现之后，受圣诞假期美国零售业强劲表现和原油价格反弹的提振，纽约股市三大股指26日全线上涨，其中道琼斯工业平均指数上涨超过1000点，创史上以点数计最大单日涨幅。

截至当天收盘，道指比前一交易日上涨1086.25点，收于22878.45点，涨幅4.98%。标准普尔500种股票指数和纳斯达克综合指数分别上涨4.96%和5.84%。

板块方面，标普500十一大板块当天普涨，零售企业强劲反弹。万事达卡旗下市场调查公司最新数据显示，美国圣诞假期零售数据创6年新高，消费金额超过8500亿美元。

当天，原油价格反弹推动能源板块上涨6.24%；科技板块也表现良好，涨幅达6.05%。

也有分析认为，美股圣诞节后反弹的真正原因是美国政府放出信号，总统特朗普不会解除美联储主席鲍威尔职务。白宫经济顾问委员会主席凯文·哈西特近日接受《华尔街日报》采访时表示，鲍威尔没有“被炒”的危险。

之前美国媒体援引来自知情人士的信息报道，特朗普对美联储加息政策日益不满，曾与其顾问讨论是否可以解除鲍威尔职务。

今年夏末以来，美股一直受投资者对经济前景的担忧、经贸摩擦和美联储持续加息等因素影响。数据显示，截至目前，三大股指12月份跌幅均超过10%，堪称1931年经济大萧条时期以来表现最差的12月，2018年有可能以十年来最大跌幅收尾。

对于未来，分析师认为，联邦政府“停摆”不见起色，特朗普对鲍威尔的不满，以及市场对美联储行动激进的担忧可能抑制市场的反弹空间。

斯巴达资本证券公司首席市场经济学家彼得·卡尔迪洛认为，在今年最后一个季度，市场应该能在接下来的几个交易日出现反弹。但问题是特朗普不断制造出各种不确定性，使投资者无法将精力集中在基本面上。

理查德·伯恩斯坦咨询公司投资组合经理丹·铃木说，股票市场的波动似乎更多是基于恐惧而非基本面。股市当前波动的诸多诱因直接源于政府政策，比如贸易、美联储和政府“停摆”。（记者 罗婧婧）

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