日本退出国际捕鲸委员会 遭多方反对

人民网讯 据CNN报道，日本已经宣布2019年将退出国际捕鲸委员会，并从7月起恢复在其领海和专属经济区的商业捕鲸。

根据26日发布的官方声明，日本还将停止在南极海域的捕鲸活动。声明称：在其悠久历史中，日本不仅将鲸鱼当作蛋白质来源，还将鲸鱼用于各种其他目的。

日本恢复商业捕鲸的举动招致了一些机构和政府的批评。

绿色和平组织日本执行董事萨姆·安斯利说，“日本今天的声明与国际社会和机构的倡导格格不入，日本政府必须采取紧急行动保护海洋生态系统，而不是恢复商业捕鲸。”

澳大利亚在26日发表的声明中称，日本退出国际捕鲸委员会的决定令人遗憾，并敦促日本重返。

根据1986年国际捕鲸委员会的禁令，商业捕鲸是被禁止的。但自1987年以来，日本一直利用有关漏洞继续合法捕鲸，来进行它所谓的科学研究。冰岛和挪威反对日本退出，反对其进一步开展商业捕鲸行动。

2018年9月，在巴西举办的国际捕鲸委员会年度会议上，大多数成员国通过了一项不具约束力的决议。该决议指出，商业捕鲸不再是一项有效的经济活动，也不是科研所必需的。（赵艳）

(责编：赵艳(实习生)、杨牧)