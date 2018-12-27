意大利家庭圣诞餐桌消费创历史新低 平均90欧元

据欧联网援引意大利欧联通讯社报道，意大利消费者协会25日发布的圣诞节家庭餐桌消费调查评估报告显示，2018年，意大利家庭圣诞餐桌平均消费为90欧元，该数字打破了意大利近50年来家庭圣诞餐桌消费最低纪录。

据报道，圣诞节是意大利最重要的年节，其节庆地位等同于中国春节。欧债危机以前，意大利大多数家庭每当圣诞来临，总是喜欢邀请亲朋好友一起前往餐馆就餐，人均消费水平一般均保持在50至100欧元左右。

受欧债危机影响，随着意大利经济逐年衰退，现在更多的意大利人已不再奢望外出就餐，而是选择在家中和亲朋好友聚餐。意大利消费者协会表示，意大利圣诞家庭餐桌消费也在严重缩水，平均已降至90欧元。

意大利消费者协会强调，圣诞在家庭餐桌菜肴水平下降的同时，低档酒消费却占据了上风。调查数据显示，今年圣诞节，市场最受欢迎的已经不再是具有品味的红酒，低档气泡酒反而成为了圣诞消费市场的抢手货。圣诞节期间，低档气泡酒占据了意大利本年度圣诞节酒类销售额的87%。(黄鑫)

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