狮航空难遇难者家属起诉波音 称飞机“不合理危险”

据“中央社”报道，印度尼西亚狮航JT610班机10月底失事，机上人员全数罹难，日前，家属通过律师在美国芝加哥控告飞机制造商波音公司，称波音客机“不合理的危险”。

据报道，24日，律师代表雅加达罹难旅客沃杜尤(Sudibyo Onggo Wardoyo)的家属，在波音公司总部所在地伊利诺伊州芝加哥法院起诉，指控才服役两个月新机的系统错误启动安全措施，且波音未充分指示机师应如何应对这类状况。

律师声明指出：“波音不仅安装提供错误数据的传感器，也未提供驾驶员充分指示训练，这好比是先蒙住驾驶员双眼，再绑住他们双手一般。”

印度尼西亚狮航JT610班机10月29日从印度尼西亚雅加达起飞后13分钟，自雷达屏幕消失，后确认坠入爪哇岛北部海域，机上189人全数罹难。

目前已有约30名罹难者家属起诉波音公司，指控波音新型737 MAX瑕疵导致死亡失事。

印度尼西亚国家运输安全委员会先前公布的初步调查报告指出，JT610在准备起飞时已出现技术问题。飞行数据记录器(黑匣子)数据显示，飞机起飞后11分钟内机头自动下垂超过20多次，显然是由于自动系统接受到错误的侦测数据，导致机头持续自动下垂。

黑匣子数据显示，当飞机在爬升至3000多英尺后，飞机一直不稳定地上下升降，无法有效维持高度。驾驶员一直试图将自动下降的机头拉高，但抢救无效，“人机互斗”直到飞机失去控制坠毁。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)