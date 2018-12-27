意大利4.8级地震造成多处房屋倒塌 至少28人受伤

据欧联网援引意大利欧联通讯社报道，当地时间12月26日凌晨，位于埃特纳火山附近的意大利西西里大区卡塔尼亚省发生了多次地震，最大震级4.8级。地震造成多处房屋倒塌，至少有28名居民受伤。

据报道，当地时间26日凌晨3时19分，卡塔尼亚省发生4.8级地震，震中位于卡塔尼亚市北部的维亚格兰德市。官方通报，地震造成28名居民不同程度受轻伤，其中10人入院接受治疗。

24日，埃特纳火山再次开始复活喷发，火山附近区域连续频繁出现小规模地震。意大利国家地球物理与火山学研究中心监测资料显示，从24日上午9时开始，火山周边地区发生大约130多次地震。

根据意大利国家地球物理与火山学研究中心监测资料，26日的地震震中位于维亚格兰德市北部2公里的埃特纳火山山坡，震源深度1公里。凌晨1时9分，该区域还发生了3.4级地震，震中位于阿奇桑坦托尼奥市北部4公里。

意大利国家地质学家委员会主席弗朗切斯科·贝杜托表示，此次强震完全是由埃特纳火山活动所造成。其震源深度仅为1公里，也说明了这是一次火山引起的地震。

贝杜托强调，很遗憾，现在还无法对地震做出有效预测。目前埃特纳火山还在喷发，地震依然时有发生，初步预测，未来火山周边地区还会有更大强度的地震。对于人们所期待的地震群能否迅速消失，尚无科学依据给出确切答案。

在回应埃特纳火山是否可能引发维苏威火山苏醒猜测时，贝杜托表示，埃特纳火山和斯特龙博利火山之间可能存在关联，但可以非常确定地说，西西里火山群与维苏威火山没有关联。

贝杜托指出，意大利一直面临着各种地质灾害困扰，政府很有必要加强防灾减灾工作，提高抗击地质灾害的能力和措施。

地震发生之后，26日凌晨5时，意大利民防部部长安杰洛·博雷利在罗马召开紧急会议后，迅速组织专家赶往灾区了解地震受灾情况，并部署救援和灾区安全检查工作。(博源)

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)