日原子能机构：废弃79个核设施需用1.9万亿日元

据日本共同社报道，26日，日本国内最大的核能研究机构“日本原子能研究开发机构”公布估算称，若要废弃在青森、茨城、福井和冈山4县拥有的79个核能相关设施，费用将达1.9万亿日元(约合人民币1200亿元)。这是79个设施废弃费用总体情况首次曝光。据称完成废弃大约需要70年。

据报道，该机构透露，已决定今后10年内废弃79个设施中的半数以上，此外的设施将继续利用。该机构依靠日本中央政府的拨款运营，巨额费用将由国民负担。不过，此次估算不包含截至废弃的维持费及老化对策费等，因此最终费用很可能进一步膨胀。

包括前身组织在内，该机构从1950年代起引领了日本的核能研究。然而，虽然其拥有的设施中很多日趋老化，但反应堆报废和废弃物处理的课题却被延后处理，核能运用的“负面”突显了出来。去年修改的《反应堆等规制法》规定，核能单位有义务在今年年底前公布设施的废弃费用等。

关于废弃费用的筹措情况，积存金仅是一部分，该机构每年收入只有1700亿日元左右，将长期向中央政府申请预算。该机构透露，已决定今后10年内废弃79个设施中的半数以上。金额明细中，预计从核电站乏燃料中提取钚的东海再处理设施的费用为7700亿日元，金额最大；快中子增殖原型反应堆“文殊”的费用约达1500亿日元。

这些大型设施的废弃费用已经公布，但算入的项目只有包含去污的设施“拆除费”、将放射性废弃物装入钢桶等准备作业所需的“处理费”、实际埋入处置地时的“处置费”。东海再处理设施若加上伴随当前废液处理的维持费，合计将达到约1万亿日元。在政府的估算中，“文殊”包括维持费在内约为3750亿日元。

79个设施是研究用反应堆、开发核燃料制造所需的铀浓缩技术的设施等。4个县的废弃费用分别是，青森县的2个设施约100亿日元，茨城县的69个设施约1.67万亿日元，福井县的2个设施约2200亿日元，冈山县的6个设施约100亿日元。

高放射性废弃物预计需要200升的钢桶约500个，低放射性废弃物预计需要56万至57万个，但都没有敲定最终处置地。在2005年该机构启动前，前身的2个组织对拥有设施的废弃费用的估算金额约为2万亿日元。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)