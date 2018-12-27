普京观摩俄试射“先锋”高超音速导弹

据克里姆林宫网站26日发布的消息，俄罗斯总统普京当天在俄国防部的国家防御指挥中心，通过直播画面观摩了俄1枚“先锋”高超音速导弹试射。导弹在飞行约6000公里后成功击中预设靶标。

根据普京的指令，俄战略导弹兵当天在俄西南部的一处发射阵地试射了1枚“先锋”高超音速导弹。导弹弹头在脱离弹体后达到高超音速飞行速度，完成了水平和垂直机动飞行，并在规定时间击中了位于俄远东堪察加半岛库拉靶场的预定目标。克里姆林宫表示，俄国防部确认此次试射成功，“先锋”导弹可按时装备俄部队。

俄国防部表示，“先锋”导弹的弹头在飞行途中能绕过反导系统的侦察和攻击，可保障其突破潜在的敌方反导系统。普京说：“潜在敌方现存和即将启用的防空及反导系统都无法伤及‘先锋’导弹，这一特点堪称巨大成功。2019年‘先锋’导弹将开始装备部队。”

据俄专家此前介绍，“先锋”导弹使用两级火箭发动机，其弹头能以20倍音速飞行，耐受2000摄氏度高温，可突破目前世界上所有防空及反导系统，并对目标实施精确打击。另据俄新社26日报道，“先锋”导弹已于今年7月投入批量生产。

飞行速度超过音速（空气中的音速约为每秒340米）5倍的飞行器被称为高超音速飞行器。由于速度极快，现有反导导弹和防空导弹追不上这种飞行器，因此运用高超音速技术制成的导弹威力巨大。

俄政府下属军事工业委员会专家穆拉霍夫斯基介绍，“先锋”导弹的研发在上世纪90年代推进得较为缓慢，但在美国2001年退出《反弹道导弹条约》后，俄大力推进研制工作，并在短时间内取得重要成果。俄地缘政治研究院院长西夫科夫当天也表示，在带有高超音速弹头的洲际弹道导弹研制方面，俄目前的研制水平领先美国5至6年。（记者 栾海）

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