突访驻伊美军后 特朗普短暂访问驻德美军

人民网讯 据今日俄罗斯网站报道，当地时间12月26日（周四），美国总统唐纳德·特朗普在乘坐“空军一号”突访驻伊美军之后，短暂停留在德国拉姆施泰因空军基地，并访问了驻扎在当地的美军部队。

特朗普的专机于当地时间26日凌晨2时抵达德国，进行加油作业。特朗普对拉姆施泰因空军基地进行短暂访问。期间，特朗普会见了美空军长官，并向驻扎在当地的美国士兵致意。

飞行员们与特朗普和第一夫人合影留念，并让特朗普在他们的帽子上签名。

特朗普的海外军队访问行程保密程度高。当地时间25日（周三），特朗普进行第一次海外军队访问，在巴格达以西的阿萨德空军基地停留了几个小时，而关于访问的有关消息并未事先向媒体透漏。

当地时间26日（周四），特朗普访问德国拉姆施泰因空军基地。此前虽然有雷达追踪显示其访问目的地会在欧洲的某个地方，但具体位置并不清楚。直到关于“空军一号”降落在拉姆施泰因空军基地的相关报道出现，访问目的地的具体位置才被知晓。（罗冰倩）

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