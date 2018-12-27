美机构发布年度科技新闻热度榜 健康新闻居首

美国科学促进会运营的全球科技新闻服务网站优睿科（EurekAlert）26日公布2018年点击量最高的十大科技新闻，与生活密切相关的健康类报道最受其用户关注。

位居该网站点击量榜首的是在学术刊物《环境状况观察》上发表的一项有关电子烟毒性的研究。美国约翰斯·霍普金斯大学的这项研究发现，电子烟中会释放铅等有毒金属成分，损害内脏健康。

排名第二的是美国奥古斯塔大学科研人员发表在《免疫学杂志》上的文章，该研究发现每天服用小苏打可缓解类风湿性关节炎等自体免疫疾病引发的炎症反应。

另一项关于电子烟的研究点击量排第六位。英国纽卡斯尔大学等机构研究人员发现，虽然吸普通香烟者的肠道微生物会发生显著改变，但使用电子烟者的肠道菌群仍和不吸烟者相似。

跻身前十的健康新闻还包括“科学家发现新器官‘间质’”“音乐可激活阿尔茨海默病患者的脑区”“英国低收入群体认为身体肥胖属正常”。

榜单中其他热点新闻还包括：美国研究发现自然界中哺乳动物的进化速度可能不足以避免灭绝危机；加拿大发现1.3万年前的人类脚印；美国一些油气开采活动向岩层中注入废水，可能导致地震增加。

网站还评出分享次数最多的新闻报道，“糖尿病药物显著逆转患阿尔茨海默病小鼠的遗忘症状”排名第一。

优睿科网站是全球科技媒体从业者关注的重要新闻来源。这份榜单表明，最受该网站用户关注的科学新闻大多不是发表在《自然》等国际一线杂志上的重磅研究，与《科学》杂志评选的“年度科学突破”也无交集，它们多数与日常生活密切相关。（记者 周舟）

(责编：赵芮(实习生)、杨牧)