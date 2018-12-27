刚果（金）部分地区推迟举行选举投票

金沙萨消息：刚果（金）国家独立选举委员会官员26日对媒体说，分别受埃博拉疫情和部族间流血冲突影响，该国东北部和西部部分地区推迟举行选举投票。

刚果（金）将于本月30日同步举行总统选举、国家议会选举和省级议会选举。国家独立选举委员会26日发布公告说，该国东北部和西部部分地区投票将推迟到明年3月举行。公告同时说，总统选举投票最终结果将于2019年1月15日公布，当选总统将在2019年1月18日宣誓就职。

选举委员会发言人让-皮埃尔·卡兰巴当天对媒体表示，选举法规定，在特殊情况下无法在某些选区组织投票时，选举结果将根据投票正常进行的选区的票数而定。

官方数据显示，无法在本月30日参与总统选举投票的注册选民超过120万人，约占全国注册选民总数的3%。

本月10日，刚果（金）卫生部宣布，该国东北部暴发新一轮埃博拉疫情。截至12月9日，已发现494个病例，其中确诊446人、283人死亡。近来，刚果（金）西部发生部族间冲突，造成数十人丧生，数千民众流散逃亡。

刚果（金）总统卡比拉的法定任期于2016年12月结束，但新一届总统选举数次推迟，引发抗议和流血冲突。最近一次推迟发生在本月20日，国家独立选举委员会当日以选举物资不足为由，宣布原定于12月23日举行的总统选举推迟至30日举行。

(责编：赵芮(实习生)、杨牧)