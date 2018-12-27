因继续进行“科研捕鲸”要求被否决，宣布退出国际捕鲸委员会 学美国“退群”，对日本伤害不小

在26日的例行记者会上，日本官房长官菅义伟宣布日本将退出国际捕鲸委员会，这是在25日的日本内阁会议上做出的决定，实际上日本政府在20日就已确定了这一方针。日本将于2019年6月底正式退出该组织。

在今年9月于巴西举行的国际捕鲸委员会大会上，以41票反对、27票赞成否决了日本提出的继续进行“科研捕鲸”的要求，日本感到留在该组织内已无法兼顾“鲸的可持续利用与保护”，所以从那时起就已确定退出。今后日本将继续在国际捕鲸委员会规定的方式所核定的范围内，在其领海和专属经济区内捕鲸，而不再前往南半球和南极地区捕鲸。

战后日本一贯奉行所谓的“国际协调主义”，在绝大多数问题上均与国际社会的主流趋势并行不悖。如今仅因本国的要求未被采纳就效仿特朗普悍然“退群”，这一举动显然是非常罕见的，也将势必引发国际社会的强烈不满。

国际捕鲸委员会成立于1948年，目前拥有89个成员国，其目的是推动对鲸类资源的保护，其中美国、欧盟和澳大利亚等均反对捕鲸，只有一些加勒比岛国和部分亚非国家支持捕鲸。1951年日本加入了该组织。1982年该组织宣布暂停对鲸类的捕捞，而日本当即对此提出异议，继续我行我素地捕鲸。1986年日本收回对暂停捕鲸的异议，但随即于1987年在南极海域以“科研”为名实施捕鲸。1988年在国际社会的巨大压力下，日本不得不暂停捕鲸。2010年澳大利亚向国际法院状告日本以“科研”为名的捕鲸属违约行为，2014年国际法院下令日本停止捕鲸。但转眼到2015年，日本又恢复了在南极海域的捕鲸。

日本之所以“愤而退群”，是因为如今反对捕鲸的国家逐年增多，日本的诉求被采纳的空间明显缩小。对日本政府何以在这一时机选择退出，连日本媒体也表示难以接受。尤其是2019年6月日本将成为G20的东道主，2020年还将举办东京奥运会，这一不合群举动无疑将会对日本产生巨大的负面影响。在国际社会看来，一言不合就“退群”，那就与特朗普没什么不同了。

在退出国际捕鲸委员会后，如果日本一意孤行坚持捕鲸，则势必会在欧美和大洋洲引发强烈反弹，日本的国际形象也将受到严重伤害，抵制日本食品的呼声很可能在全球范围内进一步高涨。显而易见，日本此举的所失将远大于所得。今后日本不仅无法在南极海域捕鲸，即便在其专属经济区内的捕鲸是否能为国际社会所认可，也是一个很大的问号。

多年来，日本以“科研”为名大肆捕鲸，实际上就是为了满足一些饕餮之徒的口腹之欲，甚至组织中小学生观摩宰杀过程，其场面相当残忍，这是众所周知的事实。在上世纪60年代，日本的年均捕鲸量曾达20万吨的惊人水平，如今虽已骤减至5000吨，但此举毕竟对鲸类的生存是毁灭性的。

日本今后还打算与支持捕鲸的国家另行成立一个相关的国际组织，与国际捕鲸委员会分庭抗礼。在这条错误的道路上日本准备走多远，国际社会正密切关注。（陈鸿斌 作者系上海国际问题研究院信息所原所长）

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