“2018中国-越南印象”摄影展在河内举行

“2018中国-越南印象”摄影展26日在越南首都河内开幕，由中越摄影家拍摄的100幅精美作品展现了两国风土人情。

本次参展作品围绕中越风土人情、中国广西与越南广宁印象、中越摄影合作3个主题，主要由中国广西广播电视台《荷花》杂志社与越通社《越南画报》社的摄影家和记者拍摄，表现了两国自然景观、人文风情和社会发展等的精彩瞬间。

《越南画报》社总编辑阮胜在展览开幕式上致辞说，本次展览是《越南画报》社与广西广播电视台开展合作的生动体现，相信本次展出的精美图片将促进两国人民加深相互了解，助力越中全面战略合作伙伴关系不断深化。

中国驻越南大使馆文化参赞彭世团在接受新华社记者采访时说，本次展览不仅让观众们欣赏了展现中越美景的摄影作品，也是双方媒体间合作成果的一次展示。媒体合作是中越之间培育共鸣、加深了解的重要途径，相信本次展览将为深化两国间的全面合作、提升全面战略合作伙伴关系作出新的贡献。

“2018中国-越南印象”摄影展由中国广西广播电视台与《越南画报》社联合主办，将持续至本月31日。（记者王迪 陶军）

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