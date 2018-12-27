美国假日零售额创6年来最大增幅

美国万事达卡旗下“支出脉搏”市场调查公司26日公布的数据显示，今年感恩节和圣诞节假期购物季，美国零售额同比增长5.1%至8500亿美元，创6年来最大增幅。

得益于就业市场改善和工资上涨，美国消费者在今年假期购物季消费欲望增强。数据显示，11月1日至12月24日，美国在线销售额同比激增19.1%，增幅较去年进一步扩大，其中百货商店在线销售额同比增长10.2%。不过，由于部分实体门店关闭拖累业绩，百货商店整体销售额同比下滑1.3%。

从商品类别看，服装销售额同比增长7.9%，为2010年以来最大增幅；房屋修缮类产品销售额同比攀升9%；家具类销售额上涨2.3%；但电子产品和家用电器销售额同比下降0.7%。

分析人士指出，随着网购日益普及和便捷，加之年底天气寒冷，美国消费者在今年假期购物季更加青睐在线选购商品。在线销售额的快速增长也抵消了实体店销售下滑带来的负面影响，提振了美国整体零售业销售额。然而，随着假期消费浪潮逐步退去，未来几个月美国消费支出或将趋缓。（记者 许缘）

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)