穆巴拉克自2011年被推翻后首次在审判穆兄会的法庭上作证

人民网讯 开罗刑事法院26日开庭审理埃及前总统穆尔西以及穆兄会领导成员涉嫌煽动暴力等一案，前总统穆巴拉克出庭作证，这是2011年穆巴拉克被推翻后，首次出庭作证。

据埃及《共和国报》和《人民报》报道，埃及开罗刑事法院26日开庭审理前总统穆尔西和28名穆斯林兄弟会领导成员涉嫌煽动暴力和谋杀示威者一案，2011年被推翻的总统穆巴拉克出庭作证。这他被推翻后首次在法庭作证。报道称，庭审开始，身穿西服打着领带的穆巴拉克拄着拐杖在他两个儿子陪同下进入法庭，穆巴拉克进入证人席后，法官宣布，鉴于穆巴拉克年事已高且身体有病，允许他在证人席坐着回答提问，而穆尔西站在被告席。

报道说，庭审正式开始后，穆巴拉克强调，除非获得现任总统塞西同意，他的证词不会涉及国家机密和与国家安全有关的任何问题。法官同意了他的意见，并强调，只回答与国家机密和安全无关的提问。

法国“24小时新闻频道”在报道上述消息时称，2011年1月，埃及发生大规模反政府示威，时任总统穆巴拉克被推翻，6月，穆尔西领导的穆兄会上台执政。2013年，反对和支持穆尔西的民众分别举行示威活动并引发流血冲突，冲突造成众多民众死亡，7月，穆尔西被军方罢免，穆兄会被定性为恐怖组织，穆尔西等该组织领导人被捕，2015年5月，穆尔西被法院判处死刑。2016年，埃及上诉法院撤销了上述判决，从新审理。（安国章）

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