应急救援凸显中国体制优势（人民时评）

优越的体制机制是强大应急救援能力的根本保障，在这方面，中国的应急救援体制恰和一些西方国家形成鲜明对比

12月24日，西藏日喀则市谢通门县发生5.8级地震，应急管理部立刻响应，当地消防救援队伍迅速赶赴震中地区；12月17日，河南商丘一公司厂区发生火灾，应急管理部迅速派工作组赶赴事故现场，指导协助地方全力做好应急救援和调查处理工作……面对近期的自然灾害和突发事故，我国应急救援机制迅速响应、统一调度，发挥了全国一盘棋的组织指挥优势。

优越的体制机制是强大应急救援能力的根本保障，在这方面，中国的应急救援体制和一些西方国家形成鲜明对比。

很多人问：面对突发灾害，一个国家的应急救灾机制及救灾能力如何才能在关键时刻发挥作用，承担起应尽的职责？对这个问题，中国以强大的体制机制优势和国家能力，交出了一份应急管理的优秀答卷。战洪水、防非典、抗地震，长期以来在党的坚强领导下，各地各部门通力协作，广大群众积极参与，中国成功应对一系列重大灾害事故，应急管理能力在一次次锤炼中强化提升，中国救援力量一次次收获世界的赞许。尤其是2018年应急管理部的成立，整合了原来11个部门的13项应急救援职责，以及5个国家指挥协调机构的职责；组建了综合性消防救援队伍，全国公安消防部队和武警森林部队20万官兵整体转制，被认为在我国应急管理发展史上具有里程碑意义。

一系列重大改革举措，使我国应急管理体制更加成熟完善，应急救援能力迎来质的飞跃，并得到了实践的检验。今年9月，在广东台山登陆的超强台风“山竹”与2008年的“黑格”、2015年的“彩虹”、2017年的“天鸽”路径相似、强度相近，但是灾后有关部门统计发现，台风“山竹”造成的死亡失踪人数、房屋倒塌数量、直接经济损失均为最少。对此，业务部门、专家学者普遍反映，这与应急管理部门、地方政府组建的联动机制密不可分，“统一指挥统一调度，保证一有情况能够快速反应”，“面对急难险重，有力有序有效开展救援”。

机制更顺，职责更明，力量更足，应急救援也更有效率。近期，国家应急管理部有关负责同志在接受采访时介绍了一组数据：应急管理部组建以来，先后启动40多次应急响应，派出50多个工作组赴地方指导开展防灾救援救灾处置工作。今年以来，全国安全生产实现20年来同期最好水平，我国自然灾害造成的损失与近5年同期均值相比，实现大幅降低。面对我国灾害事故多发频发的基本国情，我国应急管理体制机制“边应急、边建设”，取得了有目共睹的成就。

“行之力则知愈进，知之深则行愈达。”在实践中不断探索、总结和提升，构建起适应国家治理现代化的应急管理体系，打造应急救援的主力军和国家队，才能更好保护人民群众生命财产安全，当好党和人民的“安全卫士”。

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 05 版）

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)