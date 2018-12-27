以色列议会表决解散 2019年4月9日举行大选

据外媒报道，以色列议会26日表决解散本届议会，并将新大选定在明年4月9日。

据报道，以色列议会的表决在26日晚间进行，表决结果为102票赞成，2票反对。

上月，时任以色列国防部长利伯曼因不满以色列政府与加沙地带巴勒斯坦武装组织停火，辞职抗议。他的辞职致使执政联盟在议会120个议席中所占席位减至61个，仅依靠1个议席维持多数。

此后数周，以色列总理内塔尼亚胡尽力维持执政联盟。最终，他在本月24日宣布，政府同意解散议会，预计明年4月9日提前举行议会选举。

一些媒体推断，内塔尼亚胡凭借高民意支持率，选举几乎胜券在握，有望成为以色列任期最长的总理。

民意调查显示，内塔尼亚胡领导的利库德集团可以轻易胜出，继续执政。不过，内塔尼亚胡丑闻缠身，涉及连串贪腐指控，如果被控告，他将面临重大压力，对其政治前途构成影响。

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