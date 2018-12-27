德国柏林铁路疑遭蓄意破坏 现场查获IS旗帜

针对德国柏林一条铁路线日前疑遭蓄意破坏一事，柏林警方发言人26日表示，已对事发现场查获的疑为极端组织IS(“伊斯兰国”)的旗帜等物证展开调查。由于今年10月德国巴伐利亚州曾发生同类事件，当局目前在调查中倾向于认为这是一起极右分子策划的事件。

根据柏林警方披露的信息，当地时间12月23日，柏林卡尔斯霍斯特地区一处出城方向的铁路线路被查出高架线路遭到损坏。德国铁路公司24日向联邦警察报告了此事，警方在现场确认有一处支撑缆绳被撕裂，另有一处电缆遭到损坏。受此事影响，柏林这一地区的轨道交通一度部分中断。

警方随后表示，在现场搜查到的物证包括一面疑似“伊斯兰国”旗帜和数张用阿拉伯文书写的纸条。警方认为，此事中查获的物证与今年10月初发生在南部巴伐利亚州纽伦堡和慕尼黑之间的一起铁路遭破坏事件中的极为相似。当局将两起事件都定性为“对于铁路交通的危险性侵入”，而非袭击事件。

26日，柏林警方一名发言人向此间媒体表示，相关物证已进入具体调查阶段。媒体从调查人员处了解到的信息显示，当局认为10月发生的上一次事件可能与德国极右翼分子有关，其动机或为影响马上要举行的巴伐利亚州议会选举。

调查人员认为，上述事件中查获的纸条所写内容被查明是网络论坛上已存在的文本，因此他们并不认为此事与“伊斯兰国”组织存在关联，而很可能是极右分子利用这种方式令人们信以为真。

截至目前，围绕此案的调查仍在进行中。(记者 彭大伟)

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