澳海滩现长着黑白触手“神秘生物”？网友揭开答案

综合报道，日前，澳大利亚一名男子在布鲁姆(Broome)的海滩上，发现一只长相奇特的生物，它由中心向外长出“黑白相间触手”，看起来很可怕。这名男子随即将拍下的照片上传至社交网站询问网友，之后有网友揭开“神秘生物”的真面目——它是条纹海葵，或因长时间被阳光曝晒导致白化。

据报道，澳大利亚一名男子在论坛上表示，他的妈妈和女友日前在布鲁姆的沙滩上，发现了一只“诡异的生物”。它的中央部位膨胀，颜色为半透明，上头还布满尖刺，而由中心向外生长的斑驳触手，让这只神秘生物看起来更为吓人。

许多外国网友看见照片后，也被这一生物吓了一跳，直呼它长得像“外星生物”，让该男子千万不要触碰。后来，一名专业网友出面解惑，“这是武装杜氏海葵(The armed anemone)，又称为条纹海葵(striped anemone)”，并获得其他知情网友的证实。

据悉，武装杜氏海葵通常栖息在西澳沿海，可生长至50厘米，身体颜色多样。而网友推测，这只武装杜氏海葵会呈黑白相间，可能是因为长时间被阳光曝晒导致白化。

得知“外星生物”的真实身份之后，另一名曾在水族馆工作的网友则提醒，“海葵有毒！我之前清理(水族箱)的时候碰到，整只手都会麻掉”，要大家不要贸然触碰。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)