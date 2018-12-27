美国撤军叙利亚，进退有据还是无奈之举

美国白宫发言人桑德斯12月19日宣布，随着在叙利亚打击极端组织“伊斯兰国”的战事取得成果，美国已开始撤回驻叙美军。特朗普同日在推特上也表示，美国“已经击败”叙利亚境内的“伊斯兰国”势力，针对“伊斯兰国”的军事行动是本届政府驻军叙利亚的“唯一原因”。

美国介入叙利亚危机已有8年之久，撤军不仅意味着其叙利亚政策的重大调整，对叙利亚未来政治安排与中东安全形势走向也将产生长远影响。

自2011年叙利亚危机爆发，美国的叙利亚政策演变大致经历了三个阶段。2011年叙利亚危机爆发到2013年6月美国直接武装叙利亚反对派为第一个阶段。2011年8月，美国总统奥巴马明确表示叙利亚总统阿萨德必须下台。美俄两国在叙利亚问题上外交对立，美国通过中情局逐渐加大对叙利亚自由军的支持力度。

2013年8月发生化武危机到2016年阿勒颇之战为第二个阶段。随着“伊斯兰国”在叙利亚的快速扩张，美国开始支持叙利亚库尔德武装，并在2015年11月向叙利亚派出地面部队。

2017年以来为第三个阶段。美国借全面打击“伊斯兰国”在叙利亚建立起多个军事据点，并以幼发拉底河为界与俄罗斯划分势力范围。2017年12月9日，美国国防部宣布，美军在叙利亚的兵力已经达到2000人。由于美俄在叙利亚的军事存在形成僵局，严重影响了叙利亚问题政治进程的前景。

秉持“美国优先”理念的特朗普一直对美国在海外的大规模军事存在不满，试图让美军从叙利亚“泥潭”中早日抽身。在叙利亚撤军问题上，特朗普与其国家安全团队存在着显著分歧。竞选期间，特朗普就曾承诺从叙利亚撤军。今年4月3日特朗普再次表示，过去10余年美国在中东地区的军事行动耗资巨大却“一无所获”，他希望美国能从叙利亚撤军。

但是，包括国防部长马蒂斯在内的多名军政高官反对特朗普撤军，以免将叙利亚“让给俄罗斯和伊朗”。马蒂斯认为，只有在彻底击溃“伊斯兰国”组织并且积极推进日内瓦和谈进程之后，美国才能从叙利亚撤军。

特朗普力排众议决定从叙利亚撤军，进一步分裂了其国家安全团队。在宣布撤军的第二天，特朗普在推特上宣布国防部长马蒂斯将去职。分管协调打击极端组织“伊斯兰国”联合行动的美国总统特使雷特麦格克也于12月22日宣布辞职。

特朗普上台后，出台了以“联以、联沙、强化同盟”为主轴，同时在遏制伊朗、反恐和“世纪协议”三条路径上同时发力的中东政策，与俄罗斯在中东地区展开激烈争夺。面对俄罗斯和伊朗的竞争，特朗普采取了拉拢沙特和以色列这两个传统盟友的策略。

特朗普上任后的首访选择了沙特，美沙两国签署1100亿美元巨额军火合同，同时还达成未来10年总额为3500亿美元的后续武器交易协议。为应对所谓来自伊朗的弹道导弹威胁，美国于2017年9月正式启用了首个部署在以色列的军事基地。美以两国还举行了代号为“杜松眼镜蛇2018”的联合反导军事演习。

为了“美国优先”和进行“大国竞争”，特朗普政府冒天下之大不韪承认耶路撒冷为以色列的首都，以及在卡舒吉被杀案上袒护沙特，目的是为了巩固和强化与沙特、以色列等传统盟友的关系，把遏制伊朗作为在中东地区的根本战略目标，以便更多地为美国的“退出”承担责任义务，这就是特朗普政府中东战略的基本盘。

叙利亚并非美国在中东的战略重心，对美国而言，过去没有，现在和将来也不会在叙利亚投入过多的战略资源。美军撤出叙利亚，是服从于“大国竞争”战略的需要，下一步美军可能会更多地从非洲、阿富汗等次级战略地区撤出。据多家西方媒体报道，美国政府正在酝酿大幅削减驻阿富汗美军。

有分析认为，特朗普作出撤军决定，也与土耳其近期威胁将在叙利亚东北部打击库尔德武装有关。这可能让特朗普担心当地美军的安全受到威胁，其突然决定撤军，也可能有改善与土耳其关系的考量。

美国从叙利亚撤军，将对叙利亚境内的反恐形势、库尔德武装的命运以及叙利亚和平进程带来长远影响。据美国国防部2018年1月数据，反“伊斯兰国”联盟2017年夺回了叙、伊境内被“伊斯兰国”占据的超过6.15万平方公里的土地，被“伊斯兰国”占据的98%的土地得到“解放”。

但是，“伊斯兰国”的武装分子并未被完全消灭，大量残余分子化整为零、四处逃散，对国际社会的威胁依然巨大。因此，虽然反恐在美国国家安全战略中让位于“大国竞争”，但仍是特朗普政府未来不得不面对的重要议题。

对俄罗斯而言，美军撤出叙利亚无疑是利好消息。俄外交部发言人扎哈洛娃表示，美国从叙利亚撤军的决定为叙利亚问题的政治解决创造了真正前景。

据媒体报道，美国从叙利亚撤军将在60到100天内完成。由于叙利亚危机背后复杂的宗教纷争和深刻的地缘政治矛盾，决定了叙利亚和平进程的艰难性。叙利亚政府在战场上的优势要转化为各方在谈判桌上的成果与共识，还需要耐心和时间。即便美军从叙利亚全部撤离，美国也不会轻易放弃在中东的影响力，新的较量或许已在酝酿之中。

（作者：国防大学政治学院慕小明）

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