印尼海啸救援因暴雨遇阻 总统下令购置新预警系统

综合报道，印度尼西亚22日因巽他海峡火山喷发引发海啸，已造成至少430人死亡、1459人受伤，另有159人失踪。26日由于浪高，再加上极端气候带来的风险，印尼当局警告居民远离海岸线1公里。气象和地球物理机构(BMKG)负责人卡纳瓦提表示，他们担心恶劣的天气会让火山口更加脆弱。

目前，喀拉喀托之子火山仍在喷发。当局已在其周围设下2公里禁区。气象和地球物理机构表示，已坍塌入海的火山岛面积约64公顷，或约90个足球场。

12月26日消息，印度尼西亚西部巽他海峡当地时间22日晚发生海啸，目前已造成逾400人死亡。

救援队挺进偏僻地区 豪雨阻碍搜救

印度尼西亚搜救团队已经前往偏远岛屿解救当地受困居民，并挺进亟待援助的孤立小区。然而，豪雨造成灾区困境更严峻。在受重创的查丽达(Carita)，部分地区饱受惊吓的居民必须费力穿过深度及腰的积水。

印度尼西亚国家灾害应变总署发言人苏托波表示：“大雨造成一条河川泛滥，数个地区因此淹水。这阻碍了人员疏散和协助其他生还者的工作。”同时，医疗人员已警告，净水和药品供给即将告罄，令人担忧爆发公共卫生危机。避难所和医院挤满数以千计逃离家园的生还者，当中许多人因这场夺命海啸面临无家可归。

灾害应变总署已派遣直升机，沿着破坏殆尽的海岸线朝少数难以到达的小区空投物资。在巽他海峡内一些迷你岛上受困的数以百计居民，则正通过空运或船运方式被救往避难所。当局目前动用搜救犬寻找失踪者，辨识中心可见到悲痛的家属排队等待。但在瓦砾堆下找到任何生还者的希望愈来愈渺茫。

灾害应变总署高阶官员杜狄(Dody Ruswandi)表示：“我们正开始进入遭海啸袭击最偏僻的地点。那里遭到相当巨大的破坏。”他还说，这些离群索居小区邻近的部分道路和桥梁已受损，使得从陆路进入这些地方更加困难。

印尼海军已派出船只搜寻遇难者遗体和幸存者。当天在海上和一个小岛上发现了几具遇难者遗体。

印尼总统下令购置新预警系统

印度尼西亚总统佐科已下令气象气候暨地球物理局购置新预警系统，提供民众及时的警讯。事实上，2004年南亚大海啸后，在联合国牵线下，印度尼西亚和美国、德国等国家就合力设置印度洋海啸预警系统，范围涵盖印度尼西亚海岸线。

不过，印度尼西亚警报系统屡被指责未发挥效用。苏托波表示，印度尼西亚的海啸预警系统因人为破坏、预算不足及技术损坏等因素，自2012年起已不能正常运作。印度尼西亚在各地部署22套早期预警浮标系统，以侦测海啸，但是相关官员向媒体坦承，许多海水浮标系统遭到任意破坏，且缺乏维修经费，已不再发挥作用。

印度尼西亚气象和地球物理机构指出，这次巽他海峡海啸是由火山爆发引致，加上一个监测火山活动的机器损毁，造成当局在一开始未能掌握准确数据，未能及时启动发海啸预警系统。

苏托波说，印度尼西亚目前没有海底地震或火山爆发引起海啸的预警系统，印度尼西亚必须建立一套因应这类海啸的新预警系统，印度尼西亚需要大量预测多种风险的预警系统。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)