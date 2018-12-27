一带一路倡议彰显了足够的影响力

从地缘政治上讲，我们正处于从一个曾经稳定的政治权力结构向国际社会新秩序转变的过程中。技术正在改变世界，它连接世界，通过推进教育改革和医疗进步等方式来延长人类寿命。那么，谁将引领世界未来？

200多年来，西方一直是世界军事、经济、技术的真正领导者。然而，美国当下的种族歧视、政治的反复无常以及社会流动性停滞不前，都在削弱这种领导力。欧盟第三大经济体英国的退出导致欧盟的影响力减弱。可能西方忽略了，世界上有一个国家过去几千年曾经是全球领先的经济体，那就是中国。

2018年，中国隆重庆祝改革开放40周年，这40年见证了经济奇迹，并且，奇迹还在继续。习近平主席提出“一带一路”倡议，这是一项具有“架设桥梁”意义的倡议，其恢弘的目标是缩小发达经济体和发展中国家以及新兴经济体之间的经济差距，跨越文化和历史差异促进理解和交流。

短短五年，“一带一路”倡议就彰显了足够的影响力，140多个国家和国际组织已经参与其中，中国与沿线国家的贸易总额超过5万亿美元，对外直接投资超过800亿美元，为当地创造20多万个就业岗位。世界对“一带一路”建设的关注越来越多，与之相关的论坛在众多国家举行，2017年在北京举办“一带一路”国际合作高峰论坛时，来自29个国家的国家元首、政府首脑，以及来自130多个国家和70多个国际组织的1500多名代表出席，盛况空前。据摩根士丹利预计，到2027年，“一带一路”建设总投资将达到1.3万亿美元，覆盖45亿多人口，占全球GDP的近60%。

中国的“一带一路”倡议已经构筑了全球网络。沿线国家将获得基础设施建设方面的帮助，这将带来更好的教育，促进经济和社会发展以及更好地融入世界。

中国改革开放40年来取得的进步是中国领导人和中国人民共同努力的结果。同样，“一带一路”不仅是一项发展经济的举措，还鼓励人类以一种共同方式解决未来世界面临的全球性问题。又一年就要开始了，世界需要桥梁，需要建设桥梁的智慧。

（作者均为美国知名未来学家，本报驻美国记者吴乐珺采访整理）

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 23 版）

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)