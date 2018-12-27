共建一带一路  共创美好生活（寰宇·天下情怀）

图①：2月8日，2018年新春中国主题图书展销活动在波兰首都华沙约100家书店举行，英文版《习近平谈治国理政》第二卷是展销的亮点。图为外国读者翻阅英文版《习近平谈治国理政》第二卷。（本报记者 于洋 摄）

图②： 10月15日，巴西里约热内卢艺术城举行“北京之夜”文化活动，当地民众正在给风筝上色。（本报记者 张远南 摄）

图③： 10月24日至25日，2018南非时装周金砖国家时装秀上，中国设计师独具特色的时尚作品《丝韵之润》以中国四大美人为主题，作为压轴出场，赢得广泛赞誉。（本报记者 吕强 摄）

图④：德国埃森市伯乐高级文理中学自1994年起开设汉语课程，汉语是该校必修课和高中毕业会考科目。图为该校多名学生拿到了2018年赴中国读书的奖学金。（本报记者 李强 摄）

图⑤：5月11日，在莫桑比克马普托，当地学生在蒙德拉内大学孔子学院学习中国功夫。（新华社记者 王腾 摄）

图⑥： 按照我国与“一带一路”相关国家和地区达成的合作协议，山东省编制的“2018年萨摩亚烹饪技能培训课程”于5月9日开班，来自南太平洋岛国萨摩亚的21名友人接受为期9天的烹饪理论和实践技能培训。（人民视觉）

图⑦：6月16日，葡萄牙阿威罗市政府和阿威罗大学孔子学院联合举办端午龙舟巡游活动。图为龙舟在阿威罗市中心的水道上航行。（新华社记者 张立云 摄）

图⑧：印度尼西亚西爪哇省茂物当地动物园里的大熊猫馆。（人民视觉）

图⑨：11月9日，文莱近年来最大的单一外商投资项目——浙江恒逸石化文莱大摩拉岛综合炼化项目一期工程施工进展顺利，预计2019年一季度正式投产。（本报记者 孙广勇 摄）

图⑩：埃塞俄比亚东方工业园内的力帆汽车公司车间内，当地工人正在工作。（本报记者 吕强 摄）

图11：5月26日，巴基斯坦白沙瓦—卡拉奇高速公路苏库尔至木尔坦段举行通车仪式，中巴国旗迎风招展。（本报记者 丁雪真 摄）

图12：8月26日，X8044次中欧班列（汉堡—武汉）到达武汉吴家山铁路集装箱中心站，中欧班列累计开行数量达到10000列。（新华社记者 肖艺九 摄）

图13：中铁二十局集团在安哥拉修建的本格拉铁路成为当地经济发展的幸福路。图为乘坐火车的当地小乘客。（本报记者 李志伟 摄）

图14：截至今年10月底，孟加拉国在建最大项目帕亚拉燃煤电站工程进度已经完成53%。图为在现场工作的中孟两国工人。（本报记者 苑基荣 摄）

图15：4月20日，一辆工程车在斯里兰卡科伦坡港口城防波堤上工作。（新华社）

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《 人民日报 》（ 2018年12月27日 23 版）

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