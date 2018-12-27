法商要求提前打折季 弥补“黄背心”运动造成损失

据欧洲时报网报道，12月26日，法国独立商贩协会会长帕隆彼(Francis Palombi)表示，他曾要求政府将打折季提前一周。“黄背心”运动影响下，独立商贩12月份销售额，同去年同期相比下降了四分之一。打折季提前，可以保证“商贩在不算太糟糕的境遇下开始新的一年”。

据报道，从圣诞节前最后时刻，全国各重要商业中心人流量相比去年同期猛增6%的情况看，民众仍有消费欲，因此打折季提前可以给商家带来一定的补偿。

营业额下跌，与“法国经历恐袭时差不多”

按照预期，2019年打折季从1月9日开始。帕隆彼同经济部长属下的国务秘书见面，并向后者建议，新一年打折季可提前一周在1月2日开始。在他开来，“黄背心”只要不再上街，打折季又能提前一周，那独立商贩的士气会大大提高。

从整体来看，独立商贩12月份销售额，同去年同期相比下降了25%。中小城市受影响不大，但大部分城市商家营业额都下降。帕隆彼称，“黄背心”运动致法国形象受损。他强调，营业额下降这么多，跟前几年法国经历恐袭时的状况差不多。不少小商户，本来经营情况就一般，经历这番波折后，可能考虑裁人减员。他认为当前情况很糟糕，呼吁大家停止游行活动。

另据报道，由于“黄背心”运动的影响，使得43000余人技术性失业。

镇长拒拆“黄背心”木屋

法国政府以维护公路安全的名义，要求各地拆除“黄背心”在转盘附近搭建的临时木屋。但法国卢瓦尔-大西洋省东日(Donges)镇镇长，在一个月的时间内，两次拒绝省长下达拆除当地转盘处的木屋的要求。

目前，“黄背心”在该镇两个地方设立临时木屋。镇长认为，一味拆毁，只会激发矛盾，导致“黄背心”更加义愤。

上周末，消防员分四次来到该镇，参与转盘处的灭火行动。不过在镇长看来，火灾并非“黄背心”所为，而是外部人员引起的。

政府将接待运输行业代表

“黄背心”运动发起以来，法国公路运输联合会估计，行业损失高达20亿欧元。明年年初，法国交通部长和经济部国务秘书将接待运输行业代表，了解行业面临的问题，并共同商讨解决方案。

据法国公路运输联合会表示，很多公司处于破产边缘，认为现在急需重新设立公共秩序，并获得自由行驶的权利。

此外，欧洲公路运输组织同样向交通部长反应，希望政府在2019年归还燃油税作为补偿，并在能源转型方面进行协商以求达成共识。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)