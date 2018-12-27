朝韩铁路连接动工仪式有助于推动北南关系持续缓和

朝鲜和韩国26日在位于朝鲜开城市的板门站举行跨境铁路、公路连接工程动工仪式。当地舆论认为，此举表明了南北落实首脑会晤成果的意愿，有助于推动朝鲜半岛局势持续缓和。

12月26日，韩朝举行京义线和东海线铁路及公路连接工程动工仪式。但韩国统一部称，举行动工仪式并不意味着立即启动施工。图为韩朝代表为韩朝跨境公路指示牌揭幕。中新社发 “联合采访图”供图

动工仪式在当地时间上午10时(北京时间9时)许举行，包括朝韩双方代表致辞、轨道对接、揭牌仪式等环节。包括朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权、朝鲜铁道省副相金润革和韩国统一部长官赵明均、韩国国土交通部长官金贤美在内的朝韩双方各约100名官员和相关人士出席仪式。

金润革在仪式上说，这是“历史性的一天”，将“为民族经济均衡发展、东北亚和欧亚大陆繁荣”注入新动力，呼吁双方“为统一的汽笛声响彻半岛那一天做好准备”。金贤美在致辞中说，铁路不仅缩短了时空距离，更拉近了南北民众心与心的距离。通过双方铁路公路相连，南北各领域交流合作都将得到促进。

致辞结束后，金润革和金贤美分别在枕木上写下纪念词并握手致意。

本次连接工程涉及京义线和东海线。京义线建于20世纪初，南起韩国首尔，北至朝鲜新义州。东海线建于20世纪30年代，主要连接朝鲜半岛东部沿海各城市。1950年朝鲜战争爆发后，炮火毁掉了两条铁路在军事分界线内及附近的部分路段。21世纪初，双方曾就重新连接这两条铁路线达成协议。这两条线路还曾于2007年进行试运行。后因朝韩关系恶化，双方之间的铁路交通再度中断。

2018年4月，朝韩领导人举行会晤并签署《板门店宣言》，双方就对接及升级改造跨境铁路与公路达成一致。2018年底，双方对部分路段组织了两次联合考察。

受邀参加动工仪式的韩国韩东大学国际政治学教授金俊亨对新华社记者说，南北铁路连接是半岛和平进程的一部分，把因战争中断的铁道线路重新连接，寓意半岛不会再生战乱，具有历史性意义。

韩国统一部也表示，这次动工仪式显示出韩朝为铁路、公路连接及现代化升级事业积极合作的意愿，具有重要意义。

韩国统一部发言人当天在例行记者会上强调，举行动工仪式不意味着正式开始施工。双方间还有一些具体问题有待磋商。统一部还曾表示，工程的具体实施将视半岛无核化进展和国际社会涉朝制裁情况推进。(记者陆睿 耿学鹏)

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