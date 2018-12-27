印尼海啸伤亡惨重 救援紧张展开

据外媒消息，印度尼西亚救灾机构表示，发生于当地时间22日的海啸已造成429人死亡，1400多人受伤。目前因灾死伤失踪人数不断攀升，当地救援工作也在紧张进行。

英国《金融时报》报道，印尼国家减灾署的数千名工作人员正在与军方和警方合作寻找受害者，清理废墟并开始重建工作。据《雅加达邮报》最新消息，印尼红十字会（PMI）已派遣120名志愿者、6辆救护车赶赴印尼苏门答腊岛的楠榜省救灾，并拨发紧急食品和水以供应救援直升机。印尼医生协会（IDI）也派出医疗团队去往爪哇岛的万丹省治疗伤员。

周边国家同样对印尼施以援手。根据新加坡《联合早报》报道，新加坡人道救援组织“慈援”将派遣灾难应对小组计划奔赴印尼展开救援，团队于26日出发到当地展开第一阶段的救援工作，并派发粮食、水、被毯、卫生包等救援物资。

中国外交部新闻发言人华春莹表示，印尼是中国的友好邻邦，印尼巽他海峡发生海啸，造成重大人员伤亡和财产损失，中方高度关注。中方将通过红十字会等渠道，为印尼救灾提供力所能及的帮助。

根据印尼《雅加达邮报》报道，印尼专家称，火山“喀拉喀托之子”喷发导致的火山岛部分坍塌引发水下滑坡，进而导致海啸。同时，满月所引发的潮汐也一定程度上增加了海啸的强度。

“喀拉喀托之子”位于印度尼西亚巽他海峡中，是亚洲的活火山之一。英国专家指出，此类活火山的小规模喷发可持续数年，但如果更多的岩浆进入火山系统，很有可能引起更大规模的火山爆发。自今年7月起，“喀拉喀托之子”一直处于不稳定状态，直至海啸的产生使这座“不安定”的火山进入公众视野。

警报仍未解除。据英国《卫报》报道，澳大利亚昆士兰大学的火山研究专家表示，喀拉喀托火山依然十分活跃，仍有发生二次喷发的可能。火山距海岸线较近，喷发一旦引发海啸，预警时间将十分短暂。

提升海啸预警系统水平是印尼防灾工作中亟待付诸的行动。结合数家外媒报道，印尼国家减灾署承认，基于预算有限、客观损坏等因素，印尼数年前设置的海啸预警浮标系统自2012 年起即停止运作。目前，印尼官方正在计划重建该系统，以加强急需的海啸预警能力。据美国《华尔街时报》报道，印尼总统佐科表示已责令本国气象、气候和地球物理局购买新的预警系统。

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