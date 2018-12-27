美国真“撒手不管”叙利亚了？（环球热点）

图为在叙利亚曼比季，一辆美军军车在道路上行驶。

新华社/美联

美国从叙利亚撤军了！据法新社消息，美国国防部已正式颁布行政命令，美国将从叙利亚撤出军队。消息一出，举世震惊，不仅美国的盟友坐不住了，美国国内反对之声也不绝于耳。那么，撤军是否意味着美对叙“撒手不管”了？谁将填补美撤军后留下的权力真空？未来中东局势又将何去何从？

突然撤军惊了谁？

12月19日，美国总统特朗普在推特上宣布，美国已经赢得了对恐怖组织“伊斯兰国”（IS）的战争，并将撤出美国在叙利亚的2000余名驻军。

美方官员随即透露说，撤军将在60天到100天完成。有消息称，即将卸任的美国国防部长马蒂斯已经签署执行令。

对于美国的决定，俄罗斯第一时间表示欢迎。俄外交部发言人扎哈罗娃表示，美国宣布从叙利亚撤军，将为叙利亚带来“真正、实际的政治解决前景”。

但是美国盟友很受伤。法、英、德政府相继表示，美国的决定将不会影响他们对叙的军事介入，他们将继续和其他盟友合作，打击在叙极端势力。

“特朗普撤完驻叙美军后，驻伊拉克、阿富汗和韩国的美军是否会成为下一个目标？”韩国《中央日报》发出这样的疑问。《韩国日报》也称，从美军撤出叙利亚来看，如果韩国不能大幅提高分担费用，不排除美国消减驻韩美军的可能。

反对抗议也在美国国内应声而起。美国有线电视新闻网（CNN）惊呼，“这是送给俄罗斯和伊朗的圣诞大礼。”美国参议院外委会主席科克尔称，这不仅增加了“伊斯兰国”死灰复燃的可能，而且将使中东盟友今后不可能再信赖华盛顿。

上海外国语大学中东研究所副所长孙德刚在接受本报记者采访时表示，美国内反对撤军的声音很大，原因很复杂。首先，部分国会议员批评总统在做出这一决定前未充分与国会沟通；其次，强硬派认为美仓促撤军，正中俄罗斯、伊朗和叙利亚巴沙尔政府下怀，导致俄进美退；再次，亲以势力认为，撤军决定使以色列陷入孤立境地，甚至向伊朗发出错误信号，诱使其加强在东地中海地区的军事存在，导致“伊进以退”；最后，部分民主党人士认为，撤军会导致“伊斯兰国”卷土重来，美国盟友——叙利亚库尔德人也遭抛弃，恐被迫向叙政府屈服。

战略超脱为了谁？

谈及突然撤军叙利亚的原因，特朗普表示，打击“伊斯兰国”是美国政府“让美军留在叙利亚的唯一原因”，“伊斯兰国”如今已被“铲除”，美军应该“回家”。

此外，从叙利亚撤军是特朗普的竞选承诺之一。他多次抱怨其他盟国没有担负相应的反恐任务，并称现在“是让其他国家投入战场的时候”。

然而，美国政府的说法显然难以服众。俄罗斯《消息报》引述俄国家杜马国防委员会主席沙马诺夫的话称，特朗普称美军在叙战胜了“伊斯兰国”，不仅国际社会不相信，连美国国内及其盟友也不相信。

“这是美对叙采取战略超脱策略的转折点。”孙德刚认为，近年来，美在对叙政策上经历了四个阶段：2011-2014年，奥巴马政府通过经济和军事援助，支持叙反对派，与阿拉伯、土耳其和欧洲盟国一道，组建“倒巴沙尔”统一战线；2014-2016年，随着“伊斯兰国”肆虐沙姆地区，反恐成为美在该地区首要任务，美加大军事介入力度，并向叙利亚和伊拉克增派多达1万名特种部队和军事训练人员；2017-2018年，特朗普执政期间，“伊斯兰国”作为实体已被打垮，美降低对叙反对派的援助力度，同时美以叙政府使用化武为由，两次空袭叙境内，开启了“空中干预模式”；如今，美对叙政策恐将进入第四阶段，美宣布从叙完全撤军后，鼓励土耳其和部分阿拉伯盟友冲锋在前，美保持战略超脱。

而在美国政府宣布从叙撤军两天后，土耳其总统埃尔多安表示，愿意“接盘”，继续在叙打击“伊斯兰国”和库尔德武装。

孙德刚分析认为，美国政府有两方面考虑。一是满足中东盟友土耳其的诉求。在当前美土关系改善的背景下，美默许土军队进入叙利亚，建立势力范围，以“回报”土在卡舒吉被害事件上对美配合。二是本着“美国优先”原则，特朗普政府对中东权力平衡、民主拓展和扩大美国在叙利亚主导权兴趣不大，因此从“收益—成本”出发，试图减少军事开支。而土军队要求南下，与美撤军的诉求一拍即合。

解局中东依靠谁？

“美国外交战略大转移”，德国新闻电视台称，美国从叙利亚撤军将对中东地区局势影响深远。孙德刚认为，首先，俄罗斯和伊朗将进一步扩大在叙政治和军事影响力，土将在叙库尔德地区填补美国撤军后留下的权力真空，三国将对叙战后秩序安排发挥关键作用，但彼此矛盾恐将上升；其次，由于缺乏美国的领导，沙特、埃及、阿联酋、约旦等组建“阿拉伯版北约”的难度增大；最后，叙库尔德人在丧失美支持、同时面临土打压的情况下，很可能会寻求对叙政府的妥协。

那么是否可以因此认为，美国打算将整个中东弃之不顾？

答案是否定的。孙德刚认为，美从叙撤出2000人，并未改变美在中东整体军事布局。时至今日，美仍然是中东地区部署军事基地和驻军人数最多的国家，包括在土耳其、科威特、卡塔尔、阿联酋、巴林、沙特、阿曼、吉布提、以色列、阿富汗等国共部署了5万多人。美将在中东关键地区——海湾、地中海和红海地区继续维持强大军事存在。同时，美将继续执行“减少投入、战略超脱”政策，鼓励盟友发挥更大作用。

未来美国将如何布局中东？中国中东学会会长杨光接受本报采访时分析，一是重新界定其在中东的战略利益，维护在中东能源安全的重要性下降，反恐、遏制伊朗、保护以色列和约旦将成为其核心利益；二是要发挥巧实力，让其他国家分担中东地区稳定的成本；三是美尽管已经不再“一超独霸”，但依然要发挥主导作用。

中东未来将走向何方？杨光认为，该问题需要放在更大的历史维度上看。

“中东地区的国家大都是从曾经的奥斯曼帝国中独立出来的。今年是奥斯曼帝国解体100周年，也是中东地区国家开始民族国家建设100周年。过去100年间，虽然中东有土耳其、伊朗、沙特、埃及等大国，但没有一个成为中东命运的主宰者。”杨光分析，100年间，中东一直是大国博弈的角逐场，其和平稳定，都是依靠外部大国强行维持。苏联解体后，中东进入美国“一超独霸”的时代。

“中东和平正面临百年未有的挑战。”杨光认为，随着美国力量在中东不断收缩，美“一超独霸”的历史恐将终结。可以预期的是，没有一个大国有能力维持中东稳定局面，也没有几个大国愿意联起手来维护中东地区和平，多极化将为中东局势增添更多变数。

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)