又一8岁危地马拉男孩在美死亡 美议员：特朗普政府必须负责

【环球时报驻美国特派记者 张梦旭】一名被美国政府拘禁的8岁危地马拉男孩于25日死亡，这是本月第二起儿童移民死亡事件。美国海关与边境保护局在声明中指出，该机构24日向上级通报指出，这名男孩出现明显生病症状。男孩在父亲的陪伴下被送往新墨西哥州阿拉莫戈多的一家医院进行救治，医生诊断其感冒发烧，给予抗生素和退烧药服用。在观察了90分钟后，当天下午出院并回到非法移民关押中心。当晚，该名男孩因呕吐再次入院，并于一个小时后死亡。

这是继本月初一名7岁的危地马拉女孩捷克琳死亡后，美国发生的第二起非法移民儿童在拘禁状态下死亡的事件。美国海关和边境保护局曾表示，捷克琳的死因是肝衰竭。但据《华盛顿邮报》报道，该女孩的真正死亡原因是脱水和惊恐，她死前多天没有喝水和吃东西，体温一度上升至摄氏40.9度。捷克琳的遗体25日在危地马拉下葬，同一天，8岁男孩死亡。

目前官方并未透露该男孩的姓名和具体死因。美海关与边境保护局发言人在面对媒体询问时拒绝提供此案的进一步资料，只是表示这名男孩18日同其父亲进入得克萨斯州边境城市埃尔帕索，随后被美边境当局发现并送往阿拉莫戈多的移民关押中心。他们已将此事汇报给美国土安全部以及危地马拉政府，并承诺会“展开独立和全面的调查”。

今年4月，美国政府曾实施对待非法移民“零容忍”政策，强行将越境成年非法移民与其未成年子女分离。由于美国国内和国际社会的强烈反对，于6月底停止执行该政策。但是，一再出现的非法移民儿童在美拘押期间死亡事件，令美国媒体及国际社会再次强烈质疑美国处理移民问题的手段。

《华盛顿邮报》的文章指出，很明显非法移民关押中心缺乏必要的设施，尤其不适合照顾生病的儿童，为什么这名男孩在已经高烧(39.4度)的情况下被送回去关押？这样的政策和做法必须得到改变。“这个新闻令人心碎和恶心”，法新社引述墨西哥州参议员海因里希的推特称，“我迫切需要更多细节，特朗普政府必须对这名儿童的死亡负责，包括所有因为他们制造的混乱而陷入危险的人。”

如何处理非法移民问题是美国两党争执的焦点之一。美国现行的移民政策体系已经沿用20多年，与现实脱节严重，但是两党却始终未能就改革议题达成一致。当前，美国政府和国会由于在边境隔离墙预算案上立场不一，导致美国政府陷入“关门危机”。美国媒体分析指出，美国当前已陷入否决政治，两党又即将分别控制国会众参两院，这使移民问题变得更加难解，短期看不到任何曙光。

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