特朗普突访伊拉克一军事基地看望驻伊美军

据伊拉克国家电视台报道，美国总统特朗普当地时间26日晨突访位于伊拉克西部的阿萨德空军基地。

报道说，特朗普夫妇乘坐“空军一号”于26日晨抵达位于伊拉克西部安巴尔省的阿萨德空军基地，他们在基地餐厅会见了驻伊美军官兵。这是特朗普上任近两年来首度到访伊拉克，有关行程事前并未公布。

报道说，此次访问持续数小时，其间特朗普未会见伊拉克官员。

美国白宫发言人桑德斯于美国东部时间26日在社交媒体推特上说，特朗普总统和夫人梅拉尼娅在圣诞节夜晚赴伊拉克看望驻伊美军官兵。

另据一些外媒报道，特朗普在突访伊拉克期间表示，他没有从伊拉克撤出美军的计划。

美国白宫本月19日称，随着在叙利亚打击极端组织“伊斯兰国”的战事取得成果，美国已开始撤回驻叙美军。此举引发外界对美军是否会从伊拉克撤离的猜测。目前共有约5200名美军驻扎在伊拉克，为伊拉克安全部队提供支持与训练。（记者张淼 程帅朋 参与记者：刘品然、朱东阳）

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