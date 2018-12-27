年内谈妥没戏？韩美驻军费用谈判回到原点

多名消息人士25日说，由于美国强烈要求韩国分摊更高比例的驻韩美军费用、而韩方拒绝，双方今年虽然已经举行10轮谈判，相关磋商“又回到原点”。

这些官员推测，韩美在年内谈妥驻军费事宜恐怕没戏，意味着驻韩美军雇用的韩籍员工恐怕会被欠薪。

【谈不拢】

韩美自1991年起先后签署9份驻韩美军费用分摊协定，第9份协定定于2018年12月31日到期。为签订第10份驻韩美军费用分摊协定，韩美今年3月以来举行过10轮谈判，但迟迟不能弥合分歧。

美方近年多次要求韩方增加对驻韩美军费用的分摊比例，韩方则希望维持原有比例。在本月早些时候举行的第10轮谈判中，韩美官员围绕韩国分摊金额“讨价还价”，最终将分歧缩小到大约1000亿韩元（约合6.12亿元人民币）。

韩联社说，与前9轮谈判相比，韩美在第10轮谈判中“显著缩小了分歧”。

然而，美国领导层对第10轮谈判结果表示强烈反对，要求大幅提升韩方分摊比例。一名韩国政府消息人士随后告诉韩联社记者，磋商相当于“又回到原点”。

一些政治分析师注意到，韩美甚至没有宣布何时开始第11轮谈判，显然是因为双方都需要时间重新制订策略。韩联社报道，韩国方面认为仅靠工作磋商无法与美方谈拢，寻求启动部长级或首脑级协商，以缩小分歧。

【要欠薪？】

美国自1953年以来一直在韩国派驻军队，现有驻军规模大约2.85万人。韩联社报道，韩方今年分摊的驻军费大约9602亿韩元（58.8亿元人民币）。

美国《华尔街日报》本月7日报道，美国总统唐纳德·特朗普认为应该让韩国的分摊费用“翻一番”。

特朗普24日经由社交媒体“推特”发文，抱怨美国遭盟友“揩油”：“我们给世界上许多非常有钱国家的军队贴补很多钱。这些国家却在贸易方面占尽美国及其纳税人的便宜。”

韩联社说，虽然特朗普没有明指韩国，但恰逢韩美磋商驻军费之际，他这番话显然针对韩国。

特朗普还在同一条推文中嘲讽美国国防部长詹姆斯·马蒂斯，“马蒂斯将军认为这不是问题。但我认为是，而且这个问题正在得到纠正”。美国媒体报道，特朗普与马蒂斯嫌隙颇深。白宫19日宣布撤出驻叙利亚美军，马蒂斯20日向特朗普递交辞职信。

韩国官员介绍，第10份驻韩美军费用分摊协定签订后要获得韩国国会批准才能生效，再加上其他流程，预期从签订到生效需要耗费两三个月时间。

鉴于现行第9份协定将在本月31日到期，若第10份协定生效前的空窗期变长，驻韩美军雇用的韩籍员工恐怕会拿不到薪水。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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