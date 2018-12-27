伊朗发布明年预算 总统鲁哈尼称不惧美国制裁

伊朗总统哈桑·鲁哈尼25日向议会提交下一年度财政预算草案。这是美国全面恢复对伊朗制裁以来，伊朗政府发布的首份预算案。鲁哈尼说，美国制裁影响伊朗民生和经济发展，但伊朗不会“屈膝”。

【制裁影响】

鲁哈尼当天在议会发表讲话，阐述新预算案条目。按照伊朗历，下一年从公历明年3月21日开始，新预算案总额4700万亿里亚尔（约合470亿美元），名义上收支平衡，不包括国有机构、国有企业和国有银行的预算支出，比今年预算多1000万亿里亚尔。

不过，由于伊朗货币大幅贬值，兑美元汇率从一年前的1美元兑换4.2万里亚尔跌至1美元兑换10万里亚尔，新预算实际不到去年预算规模的一半。

鲁哈尼在讲话中说，受美国“残酷”制裁影响，伊朗政府调整了预算规模。

他说：“美国的目标是让伊朗政府下跪……他们不会成功。但美方制裁无疑会影响（伊朗）人民生活、国家发展和经济增长。”

伊朗国有机构、国有企业和国有银行的预算在另外一份单独的草案中，总额相当于1270亿美元。

鲁哈尼呼吁公共部门精简机构，减少对石油出口收入的依赖。他说：“如果预算不严重依赖石油，制裁影响会小得多。”

【补贴民生】

鲁哈尼说，预算支出三分之一将用于补贴低收入者的基本生活需求，如食物和医药，这部分预算支出比今年预算多10亿美元。另外，政府雇员将在明年涨薪20%。

路透社报道，按照伊朗官员的算法，35%的预算收入将来自石油出口。伊朗官员预计，伊朗明年将以每桶50美元至54美元的价格日均出口100万至150万桶原油。这一数字远低于今年年中日均近300万桶的出口量。

美国总统唐纳德·特朗普今年5月下令退出伊朗核问题全面协议和恢复对伊朗制裁。首批制裁8月重新启动，涉及伊朗金属、矿产、汽车等非能源领域；第二批制裁11月重启，涉及伊朗能源、金融等领域。

同时，美方同意给予多个伊朗能源进口方以临时豁免，以换取后者逐渐减少进口伊朗能源的承诺。美国国务院本月21日同意把伊拉克进口伊朗电力和天然气的临时豁免期再延长90天。（王宏彬）（新华社专特稿）

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