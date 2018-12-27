日本一自卫队员自杀 或因遭上级官员霸凌

日本海上自卫队消息人士25日说，“常磐”号补给舰舰长涉嫌欺凌手下多名船员，导致其中一名船员数月前自杀，正接受海上自卫队内部调查。

据日本共同社报道，死者少尉军衔，32岁，服役于“常磐”号补给舰。他9月身亡，初步推断是自杀，只是没有留下遗书。

不少船员随后举报，说这名少尉生前遭舰长和其他高级官员欺凌。海上自卫队上周组建一个专家组，着手调查这艘补给舰上是否存在上级官员言语侮辱、动手殴打下级人员的霸凌现象。

大约140名船员受到问询。据他们反映，舰长多次辱骂那名少尉，骂他“蠢货”，让他“去死”、“滚蛋”。一些人回忆，舰长曾故意不让少尉休息；一天晚上抄起手边的东西殴打少尉，而少尉次日便被发现自杀身亡。

舰长接受调查时承认，曾“严格管教”过那名少尉。另外，调查人员发现这名舰长涉嫌殴打另一名海上自卫队员。

日本海上自卫队近年曝出多起霸凌和性骚扰事件。

2004年10月，在一艘驱逐舰上服役的一名海上自卫队员自杀身亡。调查显示，他生前曾遭上级欺凌和羞辱，海上自卫队一度试图掩盖真相。

2014年，另一名服役于驱逐舰的海上自卫队员自杀身亡。调查显示，一名上级官员曾持手电筒殴打他并且弄坏他的手机。那名上级官员后来被处以罚款。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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