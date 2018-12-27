利比亚外交部遇自杀性爆炸袭击 “伊斯兰国”认领

利比亚外交部25日遭自杀式爆炸袭击，至少3人遇害，包括一名资深外交官。极端组织“伊斯兰国”稍后认领这起袭击。

【自杀式爆炸】

“伊斯兰国”26日凌晨经由旗下宣传机构阿马克通讯社宣布，这一极端组织的三名自杀式爆炸袭击者袭击利比亚外交部。

利比亚安全部队发言人塔拉克·达瓦斯说，首都的黎波里外交部办公楼附近25日先是发生汽车炸弹爆炸，安全部队抵达现场。一名自杀式爆炸袭击者后续在外交部办公楼二层引爆自尽，另一名袭击者引爆所携手提箱后身亡。

达瓦斯说，第三名没有携带武器的袭击者身穿防弹背心，在楼外被安全部队击毙。

多股浓烟从楼内冒出，楼外聚集救护车、医护人员和安全部队。

法新社以利比亚卫生部为消息源报道，至少3人在袭击中遇害，21人受伤。外交部长穆罕默德·塔希尔·西亚拉说，外交部一个部门的主管、资深外交官易卜拉欣·沙伊比殉职。

“的黎波里革命旅”告诉路透社记者，这一的黎波里主要民间武装团体的发言人阿卜杜勒—拉赫曼·穆祖吉在袭击中遇害。

【吁解除禁运】

利比亚外交部遇袭后，内政部长法特希·巴什阿迦告诉媒体记者：“内部争斗和对立消耗了我们……我们因而没有装备精良、训练有素的正规治安力量防范这类袭击。”

巴什阿迦说，他10月就任，发现内政部仓库“没有武器、没有车辆”。在他看来，利比亚治安体系“崩溃”，给极端武装人员可乘之机。

利比亚外长西亚拉出席同一场记者会，向国际社会求助，呼吁联合国取消2011年因利比亚内战而施行的武器禁运。

“如果不部分解除禁运，稳定无法重建”，西亚拉说，利比亚需要武器，以“保障安全并对抗恐怖主义”。

利比亚2011年发生内战，反对派武装在美国、英国、法国等国空袭支持下，推翻穆阿迈尔·卡扎菲政权。只是，这个北非国家依旧深陷动荡。

现阶段，两大政治势力割据对峙。利比亚民族团结政府和支持它的武装团体控制的黎波里等西部部分地区，获联合国支持；国民代表大会以东部城市图卜鲁为大本营，另建政府。众多武装团体利用混乱的政治局势争夺权力和石油财富。

法新社报道，“伊斯兰国”把利比亚政府机构和主要企业作为袭击目标。今年5月，利比亚最高选举委员会办公地遇袭，14人死亡；今年9月，利比亚国家石油公司总部遇袭，2人死亡、10人受伤。（陈丹）（新华社专特稿）

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