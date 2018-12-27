宣布“退群” 恢复商业捕鲸 日本招致多方批评

日本26日宣布退出国际捕鲸委员会，定于明年7月在日本领海和专属经济区恢复商业捕鲸。这是日本时隔大约30年恢复这类捕鲸活动，招致反对捕鲸的国家和机构批评。

【“无法共处”】

日本内阁官房长官菅义伟当天在记者会上宣布退出决定，说定于今年结束以前正式通知委员会，意味着日本明年6月30日将终止成员资格。

围绕退出原因，菅义伟说，“意见相左的成员不可能在委员会求得共处”，今年在巴西召开的会议“已揭示这一事实”。他说，委员会部分成员仅关注鲸鱼保护，拒绝准予合理利用这类资源。

日本认为国际捕鲸委员会须承担保护和利用的“双重职责”，以小须鲸等鲸鱼种群“相对充足”为由，游说委员会准予商业捕捞，遭欧洲联盟、美国和澳大利亚等成员反对。

国际捕鲸委员会9月在巴西召开年度会议，以投票表决方式否决日方恢复商业捕鲸、简化机构决策规则等提案。日方随后以成员就捕鲸议题存在“严重分歧”为由，多次威胁“退群”。

菅义伟提及日本食用鲸鱼肉的传统。法新社报道，鲸鱼肉是日本民众二十世纪五六十年代动物蛋白主要来源，近年从多数居民食谱中消失，消费量大幅下降。日本首相安倍晋三所属自民党等保守政党成员支持商业捕鲸，以“保护传统”为由在国际政坛显现强硬姿态，目的是迎合部分保守派选民。

【摆脱限制】

内阁官房长官菅义伟说，日本退出委员会以后，“商业捕鲸将限制在领海和专属经济区。我们不会在南极海域、南半球（其他）海域捕鲸。”

日本“退群”后将不能再以“科学研究”为名在南极捕鲸，但有权对活跃在日本领海的种群“下手”。

国际捕鲸委员会1948年依照《国际捕鲸公约》设立，旨在保护这类海洋哺乳动物、规范捕捞。日本1951年加入委员会，1986年遵循当年通过的《全球禁止捕鲸公约》停止商业捕鲸。

日本次年利用公约漏洞，以科研名义在南极洲附近海域捕鲸，所获鲸鱼肉“现身”日本水产市场。国际海洋生物保护团体指认日本以“科研”之名，行“商业”之实，每年猎杀数以百计鲸鱼。

联合国国际法院2014年裁定，日本科研机构在南大洋捕鲸违反《国际捕鲸公约》，责令停止捕鲸。然而，日本第二年恢复“科研捕鲸”。

【多方批评】

日本是《联合国海洋法公约》缔约方。共同社报道，自第二次世界大战结束以来，日本几乎没有退出国际组织的先例，“退群”举措“极其罕见”，恐招致反对捕鲸的国家和机构批评。

澳大利亚政府26日对日本政府“退群”、恢复商业捕鲸表示“极为失望”。澳外交部和环境部当天在一份联合声明中说，日本退出决定令人“遗憾”，同时乐见日本明年夏季起“不再染指”环南极洲海域受委员会保护的鲸鱼种群。

日本绿色和平组织负责人萨姆·安斯利抨击日本“退群”，认为这一决定“与国际社会步调不一致”，“更不用说承担守护海洋生态、保护这些美丽生物的职责”。

菅义伟说，日本退出国际捕鲸委员会后将以观察员身份参与这一机构的事务，捕鲸数量不会超过委员会规定。（赵曼君）（新华社专特稿）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)