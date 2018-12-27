涉嫌非法监视民众 青瓦台一下属机构遭搜查

韩国检察机关26日突击搜查总统府青瓦台一个下属机构，原因是后者涉嫌非法监视民众。

首都首尔东部地方检察厅调查人员搜查青瓦台民政首席秘书室下属特别监察办公室。这一机构设在首尔昌成洞的中央政府办公楼，负责监听政府和官员，以防止腐败。

青瓦台证实这一消息。青瓦台发言人、国民沟通首席秘书尹永灿在声明中说，根据最大在野党自由韩国党的指认，检方当天签发搜查令，“青瓦台全面配合相关程序”，调查人员带走文件和电脑等物品。

自由韩国党方面指认青瓦台秘书室室长任钟皙、民政首席秘书曹国等高级政府官员滥用职权和玩忽职守。这一指认依据检察官金泰宇（音译）的说法。金泰宇说，他先前供职于青瓦台特别监察办公室期间，受命非法监视不少民众，包括一些前政府官员和一家主要新闻机构。

青瓦台予以否认，同时指认金泰宇不顾上级警告从事这类活动。青瓦台同时以涉嫌泄露在青瓦台工作期间掌握的机密信息为由起诉金泰宇。（安晓萌）【新华社微特稿】

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