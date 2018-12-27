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还有一支火箭筒？美国巴尔的摩街头回购近两千枪械

2018年12月27日07:27  来源：新华网
 

美国马里兰州巴尔的摩市出资从街头“回收”将近2000件武器，包括一支火箭筒。

巴尔的摩市位于美国东部，凶杀案连续4年超过300起，上周宣布回购居民非法持有的枪械，为期3天，以期减少街头暴力。

法新社25日以警方发言人为消息源报道，已经回购1860件枪械。市长在社交媒体写道，其中包含一支便携式火箭助推榴弹发射器，即火箭筒。

报道说，市政府依枪支类型出价，鼓励人们卖枪换钱过新年：手枪和步枪100美元；半自动步枪200美元；自动步枪500美元；大号弹匣25美元。交出非法枪械后，持有者可免受起诉，政府承诺不公开他们的身份。

巴尔的摩市人口大约60万，政府拨款25万美元支持武器回购计划。

市警察局长加里·格特尔认为，枪如果“不存在”，就“不会用于暴力”。

但《巴尔的摩太阳报》“泼冷水”，说这类举措“可能是时间、金钱和资源的极大浪费”，“对减少枪击事件帮助不大”，回购的多是老旧枪支。那些“有意报复、守卫贩毒地盘或保护自己免遭敌对帮派袭击和报复性枪击”的犯罪分子不会卖枪。

大约三分之一美国家庭持有枪械。美国卫生部数据显示，将近4万美国人2017年在枪口下丧生，包括自杀和他杀。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)
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