月内第二起同类事件！美墨边境又一儿童死于羁押

一名8岁危地马拉男孩遭美国方面羁押，25日凌晨死亡，是本月第二起同类事件。

【两度送医】

美国海关和边境保护局官员说，那名男孩24日显现生病迹象，在新墨西哥州阿拉莫戈多市一家医院接受治疗。

医生诊断他感冒发烧，开了药物阿莫西林和布洛芬。男孩接受90分钟观察，当天下午出院。

由于恶心和呕吐，他当天晚上再度送医，午夜后不久死亡。

海关和边境保护局说，死因有待确定，情况已经通报美国国土安全部督察长和危地马拉政府。

国土安全部是海关和边境保护局的上级部门。美国联邦政府部分机构22日因为财政拨款停发而“关门”，包括国土安全部；海关和边境保护局及下属执法机构边防巡逻队继续值守。

【承诺彻查】

男孩与父亲进入美国后遭羁押。美方没有发布男孩的姓名，没有确认这对父子进入美国的时间和地点以及在押时间。

危地马拉外交部说，男孩名为菲利普·戈麦斯·阿隆索，父亲名为阿古斯丁·戈麦斯，现年47岁。他们本月18日从墨西哥进入美国得克萨斯州埃尔帕索市，23日被带至阿拉莫戈多市羁押。阿拉莫戈多距离埃尔帕索大约145公里。

这个中美洲国家的外交部敦促美方调查男孩死亡事件。美国海关和边境保护局承诺“独立、彻底调查”。

根据美方规定，海关和边境保护局羁押非法移民最长72小时，继而释放或移交同样隶属于国土安全部的入境和海关执法局，作更长时间羁押。入境和海关执法局羁押设施容量有限，携带孩子的非法移民通常短时间内获释。

美联社25日报道，危地马拉驻美国亚利桑那州首府菲尼克斯市领事奥斯卡·帕迪利亚证实，菲利普的父亲仍遭海关和边境保护局羁押。

帕迪利亚说，阿古斯丁·戈麦斯在电话中说，他们来自距离危地马拉首都危地马拉城大约450公里的嫩通村，原打算前往美国田纳西州城市约翰逊城。

【着手“体检”】

菲利普死亡同一天，7岁危地马拉女孩雅克琳·卡尔在故乡落葬。

雅克琳随父亲12月6日抵达新墨西哥州安蒂洛普韦尔斯口岸，当晚遭美方羁押。次日早晨，被移送新墨西哥州另一处拘押地点途中，雅克琳呕吐，抵达目的地时已经停止呼吸。她被紧急送医，死于医院。

按照美国国会规定，海关和边境保护局应在雅克琳死亡24小时内分别向参议院和众议院拨款委员会报告，但两个委员会没有接到报告，海关和边境保护局遭到一些民主党籍议员和移民权益维护人士严厉批评。后两者认定，执法人员如果及时注意到生病迹象或空中转运，雅克琳可能生还。

民主党籍候任众议员索奇特尔·托里斯·斯莫尔要求彻底、透明调查移民儿童死亡事件并在美墨边境投入更多医疗资源。她25日说：“这不可原谅……政府没有立即采取行动保障（移民）儿童和所有民众的安全。”

美国海关和边境保护局25日发表声明，说将给10岁以下在押儿童体检。

联合国移民人权问题特别报告员菲利普·冈萨雷斯24日说，美方羁押移民儿童违反国际法。（安晓萌）（新华社专特稿）

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