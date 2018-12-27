特朗普白宫讲话：力挺姆努钦 再批美联储

美国总统唐纳德·特朗普25日在白宫发表讲话，主要谈及美国经济和股票市场，夸赞财政部长史蒂文·姆努钦的同时再次批评美国联邦储备委员会。

此外，特朗普坚持要求修建美墨边境防护墙，声称无意打破联邦政府部分机构持续“关门”僵局。

【财长有才】

特朗普当天在白宫椭圆形办公室与驻扎在阿拉斯加、巴林、关岛和卡塔尔的美国军人代表召开视频会议，之后向媒体记者发表讲话。回答是否对姆努钦有信心时，特朗普说：“是的，我有。非常有才华的家伙，非常聪明的人。”

本月初，美国2年期、3年期国债和5年期国债收益率出现倒挂，引发市场对美国经济可能面临衰退的担忧。美国股票市场价格指数近期持续下跌。姆努钦24日与美国监管部门召开电话会议，讨论股票价格暴跌事宜。

然而，路透社报道，这通电话进一步搅动圣诞节假期前的市场，美国三大股指当天跌幅均超过2%。标准普尔500种股票指数自今年9月20日高位收市以来已下滑19.8%，几乎达到被视作“熊市”门槛的20%跌幅。

【买进股票】

就外界对股市低迷的担忧，特朗普给出不同见解，认为这是买进美国企业股票的大好时机。

他说：“我对我们的企业有很大信心。我们拥有世界上最棒的企业……所以我认为这是买进（美企股票）的巨大机遇。”

特朗普将美国经济“逆风”表现归咎于美联储，多次公开批评美联储主席杰罗姆·鲍威尔。美联储上周再次小幅加息，符合外界普遍预期。

按照德新社的说法，美联储保持缓慢稳步加息以经济数据为依据。

特朗普25日重申：“他们提高利率过快，因为他们觉得经济表现这么好。但我认为他们很快会明白过来。”他23日说：“我们经济唯一的问题就是美联储。”

媒体先前披露，特朗普向顾问咨询，是否能合法解除鲍威尔的职务。姆努钦随后“灭火”，否认特朗普有这种打算。

【坚持建墙】

特朗普25日对政府“关门”作出回应。他说，“我无法告诉你们政府何时‘重新开门’”。除非边境墙、防护栏或“不管他们以何种名字称呼”的美墨边境墙建起，否则政府不会重开。“他们”指强烈反对建墙的民主党人。

特朗普认为，边境墙能阻止偷渡者和毒品“涌入这个国家”。

大约四分之一美国联邦政府机构，包括国土安全部、司法部和农业部，没有在21日午夜前收到财政拨款。大约80万雇员受到影响，不少人被迫无薪上岗，直到政府“开门”才能领取工资。

围绕建墙拨款，共和、民主两党在国会僵持不下，拨款法案迟迟未能通过。联邦政府机构“关门”可能持续至新年。

美联社报道，26日是假期后首个正式工作日，但僵局“看不到尽头”。（海洋）（新华社专特稿）

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