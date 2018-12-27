以色列空袭大马士革附近目标 3名士兵受伤

叙利亚国家电视台25日报道，以色列战机当天向叙利亚首都大马士革附近目标发射多枚导弹，导致3名士兵受伤。

【战机射导弹】

叙利亚国家电视台以一名军方人士为消息源报道，以色列战机25日晚从黎巴嫩领空向大马士革市附近多个目标发射导弹。

这名不愿公开姓名的军方人士说，导弹击中一座武器库，3名士兵受伤，“叙利亚防空系统……在（以方导弹）击中目标前击落大部分导弹”。

报道没有提及以方发起空袭的原因以及遭受袭击的其他目标。

一些居民告诉电视台记者，听见防空系统持续开火的声音，持续大约一个小时。

设在英国的“叙利亚人权观察组织”说，以军战机当晚空袭大马士革以西和西南方向农村地区3处目标，“一些导弹击中黎巴嫩真主党和伊朗军事力量的武器库”。

黎巴嫩国家通讯社报道，以色列战机25日在黎巴嫩南部地区上空作模拟作战训练。

以色列军方当天晚些时候在社交媒体“推特”说：“以色列国防军防空系统启动，应对叙利亚方面发射的一枚防空导弹。”

【伊朗成借口】

以色列方面25日没有发布叙方所说对叙空袭消息。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡前一天说，以色列将继续反对伊朗在叙利亚加强军事存在的意图，“必要时，我们将扩大在那里（叙利亚）的行动”。

这是美国总统唐纳德·特朗普19日宣布准备从叙利亚撤出美军后首次发生在大马士革附近的空袭。美联社报道，美方撤军将使叙利亚石油蕴藏量丰富的东部地区成为各方争夺目标。

今年以来，以色列多次以打击伊朗军事设施为由空袭叙利亚。以方5月宣称打击叙利亚境内几乎所有伊朗军事设施，作为对伊方用火箭弹袭击以方的回应。

叙利亚国家电视台11月29日报道，叙军方防空系统当晚在大马士革南郊上空击落多个“来袭目标”。

叙利亚外交部11月30日致函联合国秘书长和安全理事会，指认以色列前一天对大马士革南部基斯韦地区发动袭击，说以方一再空袭叙利亚，“显示它企图支持恐怖组织，以延长叙利亚危机”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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