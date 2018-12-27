波罗申科宣布乌克兰结束30天“戒严令”

据法新社12月26日报道，乌克兰总统波罗申科当地时间周三(26日)宣布，在乌克兰边界地区实施的“战时状态”停止生效。上个月俄罗斯与乌克兰的军舰在刻赤海峡发生冲突，乌克兰随后施行“戒严令”，进入为期30天“战时状态”。

俄罗斯卫星网26日报道称，波罗申科表示不打算延长在乌克兰一些地区实施的“戒严令”。 波罗申科还表示，“戒严令”没有影响普通老百姓的生活，也没有对经济造成负面影响。波罗申科补充说，如果不是2019年3月31日将举行总统选举，他会因为来自俄罗斯的“威胁”请求最高拉达延长“戒严令”。

俄方和乌方证实，乌方海军3艘船只11月25日驶向刻赤海峡途中遭俄方拦截和扣留。俄方指认乌方海军船只没有获得许可驶入俄方领海，有意挑衅；乌方指认俄方舰艇撞船并开火伤人，构成军事侵略。

11月26日，乌克兰最高拉达在刻赤海峡事件后批准了乌克兰总统波罗申科在乌部分地区实行30天“战时状态”的命令，其中包括卢甘斯克和顿涅茨克地区，以及亚速海-刻赤水域。

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