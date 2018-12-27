海啸或再度发生！印尼发布海啸灾区极端天气预警

印度尼西亚气象部门25日发布极端天气和大浪预警，呼吁万丹省喀拉喀托火山岛附近居民远离海岸。

【暴雨·警告】

印尼气象地球物理局局长德维科丽塔·卡尔纳瓦蒂告诉媒体记者，26日可能出现暴雨和2米高海浪，可能导致喀拉喀托火山山体再次垮塌，继而再次触发海啸。

卡尔纳瓦蒂说，气象局正在监测喀拉喀托火山活动，以便及时发布警报，火山岛周边2公里区域已被划为禁入区。

她呼吁周边岛屿居民与海岸线保持至少1公里距离，以免遭受海浪袭击。

印尼西部巽他海峡22日晚上突发海啸，导致至少429人死亡，154人失踪，超过1400人受伤，上百座房屋受损。

初步调查显示，位于爪哇岛和苏门答腊岛之间海域的喀拉喀托火山岛连续数月喷发火山灰和岩浆，西南一侧面积大约0.64平方公里的火山岩22日垮塌，导致海底滑坡，最终触发海啸。

由于海啸前没有发生地震，印尼官员一度认定大浪由涨潮引发，晚些时候更正这一说法并道歉。

一些气象专家警告，印尼本次遭遇罕见“火山海啸”，政府应该提高警惕。

美国佐治亚理工学院气象专家赫尔曼·弗里茨25日告诉路透社记者：“过去几个月，喀拉喀托火山持续喷发，不排除再次（触发）海啸的可能性。”

【救援·活着】

印尼国家搜救局发言人优素福·拉提夫25日告诉媒体记者，救援人员救助幸存者，日以继夜搜寻遇难者遗体，动用嗅探犬和重型机械等多种手段。

“我们先前认为许多地方没有遭到海啸袭击，但我们现在正在前往更多偏远区域，”拉提夫说，“实际上，那里有许多遇难者。”

他说，6个村落与外界的道路遭海啸冲毁，救援人员力争前往那里。

路透社报道，从海底滑坡至大浪袭击沿岸区域，仅相隔24分钟。

海啸幸存者塔蒂·哈亚特25日告诉美联社记者，她和朋友在岸边散步时没有发现海啸迹象。当她注意到快速移动的大浪向岸边袭来，连忙和朋友跑进汽车。只是，她们的速度没有海浪快，3波海浪击碎汽车后窗，灌了一车水。

“我们困在里面，汽车随着海浪摇晃，我们以为要送命，”她说，“我们几乎不能呼吸……直到我在水里摸到车门把手，打开车门。水开始退去，我们跑出汽车，跑向安全的地方。”

超过1.6万人因海啸无家可归，不少人住在帐篷和学校等临时避险场所。

渔民阿尤布现年20岁，住在军队搭建的帐篷里。他说他失去了一切，“渔船、摩托车、还有房子”，“但最重要的是，我们还活着”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)