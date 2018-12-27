人民网>>国际

外交部发言人——

中方支持朝韩双方继续良好互动

2018年12月27日05:36  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京12月26日电  （记者刘玲玲）外交部发言人华春莹26日在例行记者会上表示，近期朝韩双方互动取得一系列积极进展，中方支持半岛北南双方继续延续目前良好互动势头，继续巩固互信、改善关系。

　　据报道，消息人士称，韩国国防部决定在预定于明年1月发行的《2018年国防白皮书》中删除“将朝鲜政权和朝鲜军队视为敌人”的表述。

　　对此，华春莹表示，近段时期以来，在朝韩双方的共同努力下，半岛北南双方积极落实双方领导人会晤共识和《板门店宣言》《平壤共同宣言》精神，推进和解合作，取得一系列积极进展。

　　华春莹说，朝韩跨境铁路和公路对接项目开工仪式26日成功举行对朝韩双方都是利好消息，对半岛和平进程也具有积极意义。

　　她说，中方支持半岛北南双方继续延续目前良好互动势头，继续互释善意、巩固互信、改善关系，“相信这将有利于半岛问题政治解决进程持续推进，符合半岛双方和地区国家的共同利益。”


　　《 人民日报 》（ 2018年12月27日 03 版）
(责编：白宇)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

中日韩FTA谈判应加速 以助推经济全球化　　当前，全球贸易保护主义、单边主义势力抬头，经济全球化和自由贸易体制受到冲击，全球经济风险挑战加剧，因此加快中日韩自贸区谈判的重要意义比以往更加凸显。中日韩三国一衣带水，是东亚地区非常重要的三个经济体。中日韩自贸区建设被看作是推动东亚乃至亚太…【详细】

国际

新时代的中国提供全球经济发展新机遇 全球瞩目、世界期许，首届中国国际进口博览会即将开幕，黄浦江畔正迎来“不一般”的历史性盛会。改革开放40年，中国发展剑及履及。值此改革开放40周年的历史节点，作为我国推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，首届进博会将进一步向世界昭示中国改革不停顿、开放不止步的坚定决心。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved