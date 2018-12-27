中方支持朝韩双方继续良好互动

本报北京12月26日电 （记者刘玲玲）外交部发言人华春莹26日在例行记者会上表示，近期朝韩双方互动取得一系列积极进展，中方支持半岛北南双方继续延续目前良好互动势头，继续巩固互信、改善关系。

据报道，消息人士称，韩国国防部决定在预定于明年1月发行的《2018年国防白皮书》中删除“将朝鲜政权和朝鲜军队视为敌人”的表述。

对此，华春莹表示，近段时期以来，在朝韩双方的共同努力下，半岛北南双方积极落实双方领导人会晤共识和《板门店宣言》《平壤共同宣言》精神，推进和解合作，取得一系列积极进展。

华春莹说，朝韩跨境铁路和公路对接项目开工仪式26日成功举行对朝韩双方都是利好消息，对半岛和平进程也具有积极意义。

她说，中方支持半岛北南双方继续延续目前良好互动势头，继续互释善意、巩固互信、改善关系，“相信这将有利于半岛问题政治解决进程持续推进，符合半岛双方和地区国家的共同利益。”

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 03 版）

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