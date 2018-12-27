当地时间12月24日，荷兰中国和平统一促进会在荷兰乌特勒支举办庆祝中国改革开放40周年座谈会，与会者重温了中国改革开放40年的光辉岁月。

“选择今天举办座谈会，是因为40年前的今天，《人民日报》全文刊发中共十一届三中全会公报。”荷兰中国和平统一促进会会长团主席黄钺说。

为了让大家对中国改革开放40年的巨大变化有全面了解，黄钺从过去40年的《人民日报》中精心挑选出40个版面，每年一个，以反映中国重大进步，并把内容摘要制作成音频。座谈会开始前，会场上滚动播放着《人民日报》的40个版面和相关音频。“《人民日报》是中国最权威也是最有影响力的报纸，通过刚才播放的《人民日报》版面，我们看到了一个不断进步的中国，一个正不断走近世界舞台中央的中国。作为一名海外华侨，通过中西比较，对这种历史变化尤其感受深刻。随着中国日益强大，国际影响力不断增强，海外华侨华人的地位也大幅提高，普遍受到当地人的尊重。可以用四个字概括海外华侨华人今昔感受，那就是：扬眉吐气。”黄钺表示。

荷兰中国和平统一促进会名誉会长黄其杆1979年出国发展，他说自己能够出国得益于“改革开放的春风”。“之后我几乎每年都回国，每次回去都发现中国新的变化——城乡建设日新月异、人民生活不断提高。经过艰苦奋斗，中国已经成为世界第二大经济体。中国在发展自己的同时，也为世界和平与稳定作出了重要贡献。40年的改革开放，不仅仅是中国人民从中受益，全世界都从中受益。”

“过去40年，中国创造了发展的奇迹。”荷兰中国和平统一促进会会长团成员周守局说，“我的老家住在浙江一个偏僻的小村庄，到杭州以前需要十几个小时。现在修了高铁，时间大大缩短。中国的基础设施发展速度令人惊叹。”他认为，中国之所以在过去40年里能有如此翻天覆地的变化，关键在于中国共产党的正确领导，中国共产党用伟大实践成就了今日之中国。

荷兰中国和平统一促进会副会长熊国秀居住在荷兰鹿特丹东部的一个小城市。近年来，她多次组织当地市政府官员到中国考察，访问了北京、上海、广州等地，所到之处都让这些荷兰官员感到惊讶，他们都对中国的现代化发展赞叹不已。“中国人民如今的幸福生活应该归功于中国共产党的领导，归功于改革开放40年来全体人民的不懈奋斗。”

荷兰中国和平统一促进会副会长张蝶上世纪80年代活跃于中国流行乐坛。如今她旅居荷兰，创办欧洲中国艺术院，致力于琵琶和古筝等中国民族乐器教学。她说：“改革铸就梦想，开放成就辉煌。如果没有改革开放，中国的文化生活不会这么丰富多彩，我自己也不会在音乐的道路上有今天这样的发展。无论我在国外发展取得怎样的成就，都离不开中国改革开放这个大背景，我是与中国改革开放一同成长的。”

荷兰中国和平统一促进会秘书长蒋文强表示，四十载辉煌历程，九万里风鹏正举。中国改革开放40年所取得的巨大成就不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界。习近平主席在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话，深刻表达出中国共产党人和亿万中国人民对改革开放的深刻认识和切身感悟，宣示了当代中国坚定不移推进改革开放的信念和决心。“作为海外华侨，我们要继续为中国改革开放的伟大历史进程贡献自己的力量，早日实现中华民族的伟大复兴。”

（本报荷兰乌特勒支12月26日电）

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 03 版）

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