让合作共赢的故事更动人（钟声）

中国改革开放故事在世界舞台上形成热潮，回应了人们探寻发展密码的不懈努力

“西方人要想真正了解中国的现在和未来，就必须了解中国过去40年发生了什么。”纪录片《中国改革开放的故事》撰稿人和主持人、英国历史学家迈克尔·伍德由衷感慨。连日来，多部讲述中国改革开放故事的纪录片广泛传播，那些反映小岗村起步、深圳巨变、高铁传奇等中国历程的影像叙事，进一步激发起人们探究改革开放如何改变中国、如何影响世界的思考。

2018年，是中国改革开放故事备受世界瞩目的特殊年份。外国媒体记者纷纷来到中国，采访改革开放亲历者；以中国改革开放为主题的一个个图片展、一场场研讨会在世界很多地方举行，反响热烈。习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上发表重要讲话，更是受到全球高度关注。国际舆论称赞，这一重要讲话“恰如其分地将改革开放进程融入中国的历史图景之中，表达了继续推进改革开放的决心”，中国“伟大的改革开放还要继续下去，这是推动全球进步的重要决定”。

中国改革开放故事在世界舞台上形成热潮，回应了人们探寻发展密码的不懈努力。迷茫者如何拨开迷雾，看清前程；落后者如何奋起直追，实现跨越；大踏步前进者如何保持耐力，蹄疾步稳；领先者如何不断蓄力，开辟新路……中国40年改革开放创造出的奇迹，给出了具有启迪意义的答案。

聚焦改革开放故事，通过“人”来衡量这场“伟大的革命”，是一种颇具代表性的观察视角。英国《金融时报》最近的一篇报道，通过饮食、人均身高、家庭规模、人口数量等指标盘点40年来中国发展的成就，并得出“改革开放最深远的影响，无疑体现在中国老百姓身上”这一观点。西班牙《国家报》通过采访一名退休工程师，看到了中国人民从“缺衣少食”到“拥有一切”的巨变。彭博新闻社则通过采访个体户、工程师和期货交易者等，展望中国下一个繁荣的40年。世界看到，中国改革开放的历史性抉择，反映了人民群众的期盼和需要。以人民为中心的中国理念，促使更广大人民共享发展成果的中国行动，不仅造福中国人民，而且在世界舞台上日益发挥建设性作用。

“改革开放40年的实践启示我们：开放带来进步，封闭必然落后。”连日来，习近平总书记的这句话被各国媒体广泛引用，引发共鸣。“中国改革开放40年发展了自己，造福世界”“一条坚持不懈深化改革开放的道路，让中国经济发展前景光明”“没有其他任何一种道路比改革开放更能让中国走向现代化”“中国将改革开放进行到底的坚定决心，对于越来越多把中国视作榜样的发展中国家而言是无比巨大的激励”……国际人士如是赞誉，尤其深刻体会到当今中国昂扬奋进之势，纵然船到中流浪更急、人到半山路更陡，但中国依然拥有勇立潮头、奋勇搏击的坚毅。壮阔东方潮，昭示着实现中华民族伟大复兴的势不可挡的磅礴力量。

千帆竞发、百舸争流的时代，合作共赢故事更动人。中国40年的改革开放告诉世界，开放合作、共同发展之路，就是值得各国选择并坚持的阳光大道。踏上改革开放新征程的中国，将同各国一起开辟合作共赢的美好未来。

（本系列评论结束）

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 03 版）

(责编：白宇)