在庆祝改革开放40周年大会上，习近平主席发表重要讲话指出：“40年的实践充分证明，中国发展为广大发展中国家走向现代化提供了成功经验、展现了光明前景，是促进世界和平与发展的强大力量，是中华民族对人类文明进步作出的重大贡献。”习近平主席总结中国改革开放之于世界的意义，为创造繁荣和平的世界带来希望，引发国际社会强烈共鸣。

“让7亿多人摆脱贫困，这是所有国家的榜样”

中国的发展，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

中国改革友谊奖章获得者、美国库恩基金会主席罗伯特·库恩表示，习近平主席在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话是一个发展的里程碑。坐在人民大会堂里聆听讲话时，习近平主席的思想令我感到钦佩。2005年和2006年，我在杭州拜会了习近平，当时习近平就跟我们谈到了全面改革的重要性。

库恩说，中国的发展经验对发展中国家有着重要影响。由于各国国情不同，完全照搬其他国家的发展模式是行不通的，不过中国总结改革开放成功经验，对其他国家有重要意义。中国的减贫成就和经验为世界和平与繁荣作出了重大贡献。

“中国的改革开放将在人类历史上被永远铭记。一个国家凝聚力量、克服巨大挑战，创造条件改善人民生活质量，让7亿多人摆脱贫困，这是所有国家的榜样。”巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示。

“习近平主席在庆祝改革开放40周年大会上明确宣示了中国将改革开放进行到底、通过改革开放坚定建设中国特色社会主义的决心和信心，这也是对世界作出的庄严承诺。”埃及开罗大学政治系教授艾哈迈德·塔希尔说，中国改革开放40年来取得的巨大成就，为发展中国家走向现代化提供了成功范例和经验，展现了令人向往的光明前景。这其中的关键因素，在于中国共产党的正确领导。

巴基斯坦独立新闻社记者扎米尔·阿萨迪说，在中国共产党的领导下，中国以清晰明确的发展目标、稳定持续的政策环境以及强大的执行力，在短短40年时间里实现了巨大的经济飞跃。中国的发展经验，特别是国家治理方式，值得包括巴基斯坦在内的诸多发展中国家学习。

“中国改革开放为广大发展中国家提供了全新思路，中国发展的成功经验对广大发展中国家具有重要参考价值。印度人口众多，面临着严峻的发展问题，中国取得的成就对印度是极大的鼓舞，为印度树立了好榜样。”印度德里大学教授库马尔说。

“最令我感慨的是，中国从未停下改革的步伐，从不为已取得的成绩而自满。”卢旺达穆桑泽市国民议会主席埃米尔·阿巴伊森加表示，中国经验值得借鉴，非洲国家应该紧跟中国发展步伐，走出一条适合自己国情的发展道路。

“不断以实际行动践行对国际社会的和平承诺”

中国日益走近世界舞台中央，成为国际社会公认的世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

“读过中国历史的人知道，即便在中国国力极其强盛的时代，中国也从未谋求过霸权，中国一直秉承‘以和为贵’的理念。”阿萨迪表示，40年改革开放的历程让中国富起来、强起来，日渐强大的中国也从未在国际政治中谋求霸权，从未用霸权主义言论干涉他国内政。相反，从应对气候变化到维护自由贸易，中国主动在各类关乎全人类共同命运的议题上承担起更多责任。

塔希尔认为，没有中国改革开放，世界将是另一番模样。改革开放40年来，中国成功解决了十几亿人口的吃饭问题，经济社会发展稳定，坚定维护和平，成为促进世界和平与发展的“压舱石”和“动力源”。

林斯说，各国经济繁荣发展是实现世界和平的重要因素之一，中国在发展过程中坚持开放型经济和多边主义，使得更多国家可以与中国共同开展合作，共享发展成果。中国不断扩大开放的意愿和行动将继续为全球经济发展和世界和平作出重要贡献。

库马尔认为，中国在发展经济的同时，始终在国际事务中承担着重要责任，担当起促进世界和平与发展的使命。中国这个拥有强大经济实力的开拓者，正在为建立和平的地球村作出自己的贡献。

联合国大会日前通过2019年至2021年联合国常规预算和维和预算经费分摊比例决议。在常规预算中，中国的分摊比例将首次超过日本，成为第二大出资国。南非外交部亚澳司司长根戈表示，中国是联合国安理会常任理事国中派出维和人员最多的国家，也是联合国维和行动第二大出资国。“中国不断以实际行动践行对国际社会的和平承诺，成为促进世界和平发展的强大力量。中国一直以来的努力也促进了非洲的和平与稳定。”

“习近平主席的重要讲话既总结了中国40年来的成就，也为中国继续扩大改革开放指明了方向。”法国巴黎第八大学中国问题专家皮埃尔·皮卡尔说，中国支持开放、透明、包容、非歧视性的多边贸易体制，提出了建立在和平基础上的发展模式，这为推动构建人类命运共同体，创造更加公平公正、繁荣和平的世界带来了希望。

“树立了发展中国家之间开展交流合作的典范”

中华文明是人类历史上唯一一个绵延5000多年至今未曾中断的灿烂文明。以数千年大历史观之，变革和开放总体上是中国的历史常态。中华民族以改革开放的姿态继续走向未来，有着深远的历史渊源、深厚的文化根基。

根戈表示，中国为非洲国家实现政治稳定和经济发展提供了可借鉴的经验，并帮助许多非洲国家逐步走上工业化道路。中国提出的“一带一路”倡议与构建人类命运共同体理念让世界看到中国智慧，感受到中国诚意，中国的努力为人类文明进步作出了重大贡献。

林斯认为，中国在生物科技、人工智能等创新领域处于全球较高水平，正不断开拓国际合作。中国提出的“一带一路”倡议不仅关乎中国本身，更与沿线国家和地区发展息息相关。通过加强国际各领域合作，中国正走在为人类带来更大福祉的道路上。

“中国树立了发展中国家之间交流合作的典范，‘一带一路’倡议推动了沿线国家和地区的发展。”皮卡尔说，作为世界第二大经济体，中国已成为人类文明交流互鉴的榜样。

“我从未在其他国家见过如此快速的发展。”德国北威州投资促进署署长华珮说：“过去20年，我几乎每年都前往与北威州结为友好省州的中国江苏省访问，每一次去都有不一样的体验——拔地而起的新大楼、新建的地铁、道路上川流不息的车辆……城市面貌日新月异。如今，越来越多德国企业走进中国，寻求合作机会，谋求共同发展。”

“中国是广大发展中国家可靠的伙伴和朋友。”阿萨迪说：“在共建‘一带一路’过程中，中国始终支持和帮助相关国家改善基础设施、发展社会经济，让这些国家和地区的互联互通水平不断提升，贸易和人员交往不断加强。”

正如库马尔所说，中华民族通过改革开放40年取得的成就，丰富了世界文明多样性，推动了世界文明的发展进程。继续扩大改革开放，中国将创造新的更大奇迹！

（本报北京、华盛顿、里约热内卢、开罗、伊斯兰堡、新德里、基加利、约翰内斯堡、巴黎、柏林12月26日电 记者车斌、张梦旭、张远南、黄培昭、丁雪真、苑基荣、吕强、李滢嫣、龚鸣、花放）

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 03 版）

(责编：白宇)