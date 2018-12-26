《中国历史学40年（1978-2018）》勾勒40年发展变化全景

人民网讯 中国社会科学出版社、中国社会科学院历史学部联合举办了《中国历史学40年（1978-2018）》新书座谈会12月25日在北京召开。

中国社会科学院副院长高翔表示，张海鹏老师主编的《中国历史学40年（1978-2018）》对中国历史学发展进行客观系统地回顾和总结，对推动历史学研究具有重要的意义，这是一个基础性工程。我们总结改革开放40年来中国历史学发展，根本上是为了推动今后中国历史学走向新的辉煌。

中国社会科学出版社党委书记、社长赵剑英指出，《中国历史学40年（1978-2018）》回顾了中国历史学40年的发展历程，总结改革开放40年来历史学发展的成果与经验，对于深化我们在中国历史发展的道路的认识，推动中国历史的理论体系和话语体系的建设，增强以国际史学交流与对话具有重要的意义。该书科学地总结了40年来中国历史学所取得的成就，明确中国历史学研究当中的不足和今后发展的方向，是从事中国历史学研究和教学的参考书。

中国社会科学院世界历史研究所所长、研究员汪朝光表示这本书从广度、深度和历史研究多样性三方面给予我们启示，让我们对历史研究多样化有了初步认知。对于中国未来40年变化，我愿意乐观的设想一定还会发生更多改变的故事。

中国社会科学院当代中国研究所副所长、研究员张星星认为中华人民共和国史是一个年轻的学科，总结学科发展、分析学科发展的不足、明确学科发展的方向对其研究有重要意义。但是在传承中国历史、治史、修史传统方面还有很大差距，尚需进一步努力。

座谈会上，社会各界专家学者齐聚一堂，围绕“中国经济史学的发展现状与学术努力”、“如何在中外交流、讲好中国的故事中发挥史学的独特作用”、“新时代历史学的发展和突破”等主题相继作了精彩发言。

《中国历史学40年（1978-2018）》一书，论述了改革开放40年来中国历史学发展的概括和现状，并对其前景及趋势做了展望。内容涉及中国考古学、中国古代史、中国近代史、中国现代史以及中国地方史、民族史、边疆史、历史地理、经济史、社会史、思想文化史、史学史、史学理论、城市史、宗教史、世界史、第二次世界大战史等，比较完整地勾勒出中国历史学40年来发展变化的全景。

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