外交部：支持朝韩继续良好互动

人民网北京12月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。

记者会实录如下：

问：据报道，消息人士称，韩国国防部决定，在预定于明年1月发行的《2018年国防白皮书》中删除“将朝鲜政权和朝鲜军队视为敌人”的表述。中方对此有何评论？

答：我也注意到有关报道。近段时期以来，在朝韩双方的共同努力下，半岛北南双方积极落实双方领导人会晤共识和《板门店宣言》、《平壤共同宣言》精神，推进和解合作，取得一系列积极进展。我注意到，就在刚才，朝韩跨境铁路和公路对接项目开工仪式成功举行，这对朝韩双方都是利好消息，对半岛和平进程也具有积极意义。中方支持半岛北南双方继续延续目前良好互动势头，继续互释善意、巩固互信，改善关系，相信这将有利于半岛问题政治解决进程持续推进，符合半岛双方和地区国家的共同利益。

问：据报道，中日两国12月26日至27日在北京举行“中日海空联络机制”6月建立以来的首次年度会议。你能否证实并进一步介绍会议情况？中方如何评价该机制建立以来的成效？

答：据我了解，中日防务部门海空联络机制首次年度会议近日在北京举行。有关具体情况，你需要向国防部询问。

今年5月李克强总理访问日本期间，双方正式签署了中日防务部门海空联络机制备忘录，6月正式启动运行这一机制。中日双方建立并启动海空联络机制，对于两国防务部门增进了解、加强互信、防止误解误判，维护地区和平稳定具有积极意义。

问：据报道，日方正考虑于2019年4月派遣海上自卫队舰船访华，参加在青岛举行的中国海军成立70周年海上阅兵。日本还可能邀请中国军舰明年秋季赴日参加日本海上自卫队海上阅兵。中方对此有何评论？

答：防务关系是中日关系的重要组成部分。今年是中日和平友好条约缔结40周年。双方防务部门加强交流沟通，有利于妥善管控分歧，增进安全互信，推动构建建设性的双边安全关系，为中日关系持续改善和长期健康稳定发展注入正能量。我们欢迎双方防务部门加强沟通和交流。

至于你提到双方舰艇互访的具体情况，请向中国国防部了解。

(责编：贾文婷、常红)