韩朝举行铁路公路对接项目开工仪式

人民网讯 据韩联社报道，韩朝东西部铁路公路对接项目开工仪式26日上午在朝鲜开城板门站举行。

韩国统一部长官赵明均、国土交通部长官金贤美、朝方祖国和平统一委员长李善权、朝鲜铁道省副相金润革等韩朝各100余人出席仪式，金贤美和金润革代表双方致辞。双方还举行了签字、铁路接轨、指路牌揭幕等活动，并合影留念。

金贤美对开工仪式后韩朝铁路对接和升级改造实施计划表示，还需进行联合考察和实地考察等，正式动工前要做的事情很多，设计工作就需要1-2年的时间。

韩朝领导人于4月27日在《板门店宣言》中就京义线和东海线铁路公路对接和升级改造项目达成一致，并在9月《韩朝平壤宣言》商定年内举行项目开工仪式，但正式施工应以朝鲜无核化取得一定进展和国际社会解除对朝制裁为前提。因此，韩国政府表示，举行开工仪式旨在彰显双方对启动铁路公路对接项目的坚定意志。

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