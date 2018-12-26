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日本退出国际捕鲸委员会 反捕鲸国或加大批评力度

2018年12月26日16:00  来源：中国新闻网
 

据日媒报道，日本政府26日宣布退出国际捕鲸委员会(IWC)后，澳大利亚等反捕鲸国或将进一步加大对日本的批评力度。另一方面，挪威、冰岛等支持捕鲸的国家可能会强调“IWC的功能不全”。

报道称，反捕鲸国中的“急先锋”澳大利亚所持立场为“无论是商业目的还是科研目的，将继续反对一切形式的捕鲸”。预计该国在日本退出IWC后仍将持续关注日本重启商业捕鲸的相关动向。

挪威渔业大臣内斯维克日前发表声明称：“挪威对于IWC的功能不全已多次表达严正关切。”

即使日本退出，IWC内部的捕鲸支持派和反对派仍将继续对立。

据悉，日本内阁官房长官菅义伟26日称，日本将退出国际捕鲸委员会(IWC)，并将在2019年7月恢复商业捕鲸。

在今年9月召开的国际捕鲸委员会大会上，日本提出解除对部分鲸种的商业捕捞禁令，该提案遭到否决。对于这一结果，日本政府官员表示“遗憾”，并暗示日本可能退出国际捕鲸委员会。

国际捕鲸委员会1986年通过《全球禁止捕鲸公约》，禁止商业捕鲸，但允许捕鲸用于科学研究。日本1988年停止商业捕鲸，之后以科研的名义持续在南极海域及西北太平洋捕鲸。

(责编：张进 (实习生)、刘洁妍)
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