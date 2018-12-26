庆祝中国改革开放四十周年座谈会在荷兰举行

人民网荷兰乌特勒支12月25日电 （记者 任彦）荷兰中国和平统一促进会24日在乌特勒支市举办庆祝中国改革开放四十周年座谈会，与会代表重温了中国改革开放四十年的光辉岁月，回顾了中国改革开放四十年的灿烂历程。

荷兰中国和平统一促进会会长团主席黄钺畅谈自己的感受。记者任彦摄

“之所以选择今天举办这样的座谈会，主要是因为40年前的今天《人民日报》全文刊发《中共十一届三中全会公报》。这个时间节点非常重要，全国人民从这一天知道，全党工作的重点转移到了社会主义现代化建设上来，波澜壮阔的中国改革开放历史进程拉开了序幕。”荷兰中国和平统一促进会会长团主席黄钺首先介绍了有关背景。

为了让大家对中国改革开放四十年的巨大变化有全面的了解，黄钺精心挑选了《人民日报》过去40年里的40个版面，每年一个能反映中国重大进步的版面，并运用电脑软件把内容摘要制作成音频。在座谈会正式开始之前，他滚动播放了《人民日报》的40个版面，同时播放音频内容。“《人民日报》是中国最权威也是最有影响力的报纸，通过刚才播放的《人民日报》版面，我们可以看到一个不断进步的中国，一个正在走向世界舞台中央的中国。”黄钺说。

“我是1978年参加工作的，可以说是中国改革开放的亲历者和见证者。”黄钺说，过去40年，中国取得了举世瞩目的成就，发生了翻天覆地的变化，作为一名海外侨胞，通过中西比较，对这种历史性变化尤其感受深刻。“约20年前刚来荷兰时，不时遇到一些当地人瞧不起中国人的现象，后来随着中国的日益强大，中国的国际地位不断提高，华人在荷兰的地位也大幅提高，普遍受到当地人的尊重。可以用四个字概况海外华人今昔感受，那就是：扬眉吐气。”

荷兰中国和平统一促进会名誉会长黄其杆1979年出国发展，他说自己之所以能够出国发展便是得益于“改革开放的春风”。“出国之后，我几乎每年都要回国，每次回去都发现中国有新的变化，城乡建设日新月异，人民生活不断提高，到处都是一片繁荣景象。经过40年的艰苦奋斗，中国已经成为世界第二大经济体，甩掉了过去戴了很久的一穷二白的帽子。中国在发展自己的同时，也为世界和平与稳定做出了重要贡献。过去40年代的改革开放，不仅仅是中国人民从中受益，全世界都从中受益。”

“过去40年，中国创造了人间的奇迹。”荷兰中国和平统一促进会会长团成员周守局说，“1976年我刚来荷兰时，觉得荷兰真是人间天堂，交通便利，生活舒适，相比之下，那时的中国真是太落后了。我家住在浙江一个偏僻的小村庄，到省会杭州坐车需要十几个小时。现在情况完全变了，中国的基础设施比荷兰要好得多。”他认为，中国之所以在过去40年里能有如此翻天覆地的变化，一个最重要的因素就是中国共产党的英明领导，中国共产党用自己的先进理论和伟大实践成就了今日之中国。

荷兰中国和平统一促进会副会长熊国秀居住在荷兰鹿特丹市东部的一个小城市，10年前她想推动该市与中国一座城市缔结友好城市关系，但当地市政府并不愿意。2008年11月她组织当地市政府官员到中国考察，去了北京、上海、广州等地，所到之处都让他们感到惊讶，他们都对中国的现代化发展赞叹不已，回来很快便决定与中国一座城市结为姐妹城市。最近她与欧洲华人华侨妇女联合总会的一些骨干成员到希腊看望难民营的孩子们，她在座谈会上感触颇深地说，“看着那些忍饥受冻的难民孩子，我就想到了中国人民的孩子，他们现在的生活是多么幸福啊！现在这种幸福的生活应该归功于改革开放40年的不懈奋斗。”

荷兰中国和平统一促进会副会长张蝶在在上世纪80年代活跃于中国流行乐坛，她所演唱的歌曲《成吉思汗》被到处传唱，曾荣获全国青年歌手大奖赛银奖、“希望杯”青年歌手大赛金奖和“中国十大歌星”称号。1990年她去澳大利亚求学，后旅居荷兰，创办欧洲中国艺术院，致力于琵琶和古筝等中国民族乐器教学。她在座谈会上表示，“改革铸就梦想，开放成就辉煌。如果没有改革开放，中国的文化生活就不会这么丰富多彩，我自己也不会在音乐的道路上有大的发展，无论我是在国内发展，还是到国外传播中国民乐文化，都离不开中国改革开放这个大背景，我是与中国改革开放一同成长的。”

座谈会由荷兰中国和平统一促进会蒋文强博士主持，他在最后总结发言中表示，四十载辉煌历程，九万里风鹏正举，中国改革开放四十年所取得的巨大成就不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界，“改革开放式决定当代中国命运的关键一招，”习近平主席在庆祝改革开放40周年大会上用“关键一招”这个富有中国文化传统而又生动鲜活的百姓话语，深刻表达出中国共产党人和亿万中国人民对改革开放的深刻认识和切身感悟，宣示了当代中国坚定不移推进改革开放的信念和决心，“作为海外侨胞，我们要继续为中国改革开放的伟大历史进程贡献自己的力量，早日实现中华民族的伟大复兴。”

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