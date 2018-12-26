新华国际时评：自欺欺人的又一闹剧

日前，美方以所谓“网络窃密”为由“起诉”两名中方人员，诬称中方“长期破坏”美国网络安全。美国是公认的“黑客大本营”,却捏造事实、倒打一耙，将自己描绘成网络攻击的受害者，在网络安全问题上对中方无端指责，再次上演了一出自欺欺人的闹剧。

与此前相比，这次美方的栽赃套路有了新变化，强调“中国黑客”不仅“入侵”美国而且“入侵”全球，并列举一些公司、拉上几个盟国，以显示其“言之有据”。

然而，遍寻美方公布的材料，找不到任何所谓“中国黑客”的确凿证据。另据外媒报道，美方列举的“受害公司”中，国际商用机器公司（IBM）已经表示，没有证据显示该公司或客户的敏感数据被窃取。由此可见，套路不管如何翻新都不会变成真理，谎言无论重复多少遍也不可能成为事实。

美国在网络问题上劣迹斑斑，却习惯性地对别国横加指责，多次以匿名消息源散播所谓“中国黑客”的假新闻，而且频频被事实“打脸”。此前，《纽约时报》报道称蓝翔技校为“中国黑客大本营”，沦为笑柄。就在两个月前，《彭博商业周刊》报道中国在美国公司产品中植入恶意芯片，结果从苹果到亚马逊，无不第一时间予以否认。

长期以来，美国有关部门对外国政府、企业和个人进行大规模、有组织的网络窃密和监听、监控活动，这早已是公开的秘密。美国官方和一些媒体却连篇累牍指责中国“网络窃密”。这一次，美方官员试图将“中国黑客”与窃取商业机密的指控联系在一起，既转移视线，又将中国“污名化”，其用心昭然若揭。

中国是网络安全的坚定维护者，一贯坚决反对并打击任何形式的网络窃密。美方对中方进行无端指责，中方绝不接受。美方此举严重违反国际关系基本准则，严重损害中美合作。须知，以莫须有的罪名给他国“泼脏水”“贴标签”，既无助于解决网络安全问题，更会给世人留下笑柄。（记者 林小春）

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